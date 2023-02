Digital Value entame le processus de cotation sur le marché d'Euronext Milan

(Alliance News) - Le conseil d'administration de Digital Value Spa a annoncé vendredi qu'il avait approuvé le lancement du projet de cotation des actions de la société sur Euronext Milan, le marché réglementé organisé et géré par Borsa Italiana Spa qui s'adresse aux sociétés à moyenne et grande capitalisation.

Le projet sera soumis à l'approbation de la prochaine assemblée générale des actionnaires prévue le 5 avril 2023 sur première convocation et le 6 avril 2023 sur seconde convocation.

"L'opération de translisting sur le marché réglementé Euronext Milan vise à permettre à la société de bénéficier d'une plus grande liquidité de ses titres et d'une meilleure visibilité par le marché et les investisseurs institutionnels. En même temps, le passage au marché réglementé renforcera les relations bien établies de la société avec ses partenaires stratégiques, et lui permettra d'impliquer des investisseurs institutionnels supplémentaires en vue d'une valorisation progressive du groupe Digital Value, de sa marque et de son positionnement concurrentiel", explique la société dans une note.

Fermeture de Digital Value

Par Claudia Cavaliere, journaliste d'Alliance News

