(Alliance News) - Digital Value Spa a annoncé la signature d'un contrat pour l'acquisition d'Infordata Spa.

Cette dernière, avec ses filiales, dont Eurolink Srl et Technis Blu Spa, représente un important groupe national actif dans la conception et le développement de programmes pour l'automatisation des procédures d'entreprise, la fourniture de services de support, de conseil et de formation pour l'implémentation de systèmes informatiques, dont l'acquisition représente un complément stratégique pour Digital Value.

La contrepartie convenue pour l'acquisition de 100% du capital-actions d'Infordata est de EUR22 millions, à payer en trois tranches : EUR10.0 millions à la clôture, EUR6.0 millions dans le 12e mois à compter de la clôture et EUR6.0 millions d'ici le 31 janvier 2027.

Il est également prévu qu'à la date de clôture, le vendeur, In Holding SpA, souscrive à des actions ordinaires de Digital Value nouvellement émises pour une valeur totale de 6,6 millions d'euros.

"Grâce à cette intégration, Digital Value entend renforcer son rôle de partenaire dans l'offre de services, en s'accréditant auprès des principaux opérateurs nationaux comme référence pour l'offre technologique de bout en bout. En effet, avec le groupe Infordata, Digital Value renforce ses compétences en matière de solutions applicatives et de services connexes, et consolide son contrôle des infrastructures en se dotant de nouvelles ressources et de synergies encore plus fortes avec le système des fournisseurs multinationaux", explique la société.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

