Analyse - Donald Trump confronté à des difficultés dans l'affaire des documents classifiés

L'ancien président des États-Unis, qui est candidat à une nouvelle élection en 2024, a été inculpé dans un acte d'accusation dont les scellés ont été levés vendredi devant un tribunal fédéral de Floride. Les 37 chefs d'accusation retenus contre lui comprennent des violations de la loi sur l'espionnage, une obstruction à la justice, un complot et de fausses déclarations.

Les experts en droit de la sécurité nationale ont été décrochés par l'ampleur des preuves contenues dans l'acte d'accusation, qui comprennent des documents, des photos, des messages texte, des enregistrements audio et des déclarations de témoins. Ils ont déclaré que ces éléments constituaient des arguments solides en faveur de l'allégation des procureurs selon laquelle M. Trump aurait pris illégalement les documents et aurait ensuite tenté de dissimuler son geste.

"Les détails sont assez choquants en ce qui concerne la négligence avec laquelle ces documents ont été traités, et l'effort concerté pour les garder hors des mains du FBI", a déclaré Elizabeth Goitein, experte en droit de la sécurité nationale au Brennan Center for Justice.

Les avocats de M. Trump n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. M. Trump a clamé son innocence et qualifié l'affaire de "chasse aux sorcières" orchestrée par ses ennemis politiques.

"Il n'y a pas eu de crime, à l'exception de ce que le DOJ et le FBI font contre moi depuis des années", a-t-il écrit vendredi sur sa plateforme Truth Social.

Le plus grand péril pour M. Trump pourrait résider dans les accusations de complot pour entrave à la justice, qui sont passibles d'une peine maximale de 20 ans d'emprisonnement.

Les experts juridiques ont déclaré que les preuves semblent montrer que M. Trump savait qu'il avait en sa possession des documents faisant l'objet d'une citation à comparaître, mais qu'il a refusé de les remettre et a encouragé ses avocats à induire le FBI en erreur.

"C'est un cas d'obstruction aussi clair que possible", a déclaré Clark Neily, expert juridique à l'institut conservateur Cato.

L'obstruction à la justice est une accusation particulièrement difficile à défendre, a déclaré l'avocat Mark MacDougall. "Cela choque les gens. Cacher des choses à une procédure judiciaire légale. La plupart des gens comprennent pourquoi c'est un crime", a-t-il déclaré.

Les experts juridiques ont déclaré que les efforts déployés par M. Trump pendant des années pour dissimuler des documents ont probablement joué un rôle important dans la décision du conseiller spécial Jack Smith de l'inculper.

PIRE QUE LE CRIME

Au cours de l'enquête, les avocats de Donald Trump ont déclaré au FBI qu'ils avaient remis tous les documents classifiés en leur possession, ce qui était faux. Ils nient avoir intentionnellement induit les enquêteurs en erreur.

"Il s'agit d'une situation où la dissimulation est pire que le crime", a déclaré M. Goitein, du Brennan Center. "S'il n'avait été que négligent, aucune charge n'aurait été retenue contre lui.

L'élément de conspiration rend les accusations d'obstruction beaucoup plus graves, et tout ce que les procureurs doivent prouver, c'est que Trump a travaillé avec une autre personne pour tenter d'entraver l'enquête, qu'ils aient réussi ou non.

M. Neily, de Cato, a déclaré que, d'après sa lecture de l'acte d'accusation, les procureurs ont probablement de nombreux témoins qui leur ont donné des récits similaires sur les efforts de M. Trump.

M. Trump a affirmé qu'il avait déclassifié les documents avant de les prendre. Cette affirmation est mise à mal par une conversation enregistrée citée dans l'acte d'accusation, selon laquelle M. Trump a montré un document secret à plusieurs personnes et a déclaré qu'il "aurait pu le déclassifier" en tant que président, mais qu'il ne l'a pas fait.

Mais la question de la classification ne sera probablement pas pertinente. Les procureurs ont inculpé M. Trump en vertu de la loi sur l'espionnage (Espionage Act), une loi datant de la Première Guerre mondiale, antérieure à la classification, qui n'incrimine que la conservation non autorisée d'"informations relatives à la défense nationale".

Les informations relatives à la défense nationale n'ont pas besoin d'être classifiées pour être couvertes par cette loi, ont déclaré les experts en droit de la sécurité nationale. Il suffit qu'elles soient utiles aux adversaires de la nation et qu'elles soient détenues par le gouvernement.

"Supposons que tous les documents soient déclassifiés. La loi sur l'espionnage s'en moque", a déclaré Todd Huntley, professeur de droit à l'université de Georgetown.

TRUMP POURRAIT-IL SE GRACIER LUI-MÊME ?

Cependant, Donald Trump dispose de quelques stratégies qui pourraient s'avérer efficaces. Ses avocats pourraient contester les récits des témoins, blâmer d'autres personnes ou affirmer qu'il suivait les conseils de ses avocats et qu'il n'avait pas l'intention d'enfreindre la loi.

En cas de procès, c'est un jury de Floride qui sera saisi de l'affaire, puisque c'est dans cet État que l'avocat spécial a demandé l'inculpation. Dans cet État à tendance conservatrice, il suffirait qu'un juré s'oppose à la condamnation de M. Trump pour que le procès soit annulé.

Son équipe de défense pourrait également déposer des requêtes visant à retarder le procès jusqu'à l'élection de novembre 2024. Les experts juridiques ne s'accordent pas sur la question de savoir si Trump pourrait se gracier lui-même en cas de victoire.