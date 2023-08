Les actions de Digital World Acquisition Corp, qui a accepté de fusionner avec la société de médias de Donald Trump, ont chuté de 5 % dans les échanges avant bourse vendredi, après que l'ancien président américain soit retourné sur la plateforme de médias sociaux X.

Jeudi, M. Trump a marqué son retour sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, après plus de deux ans et demi, en publiant sa photo d'identité prise lors de son incarcération à la prison du comté de Fulton, en Géorgie, et en lançant un appel aux dons.

M. Trump avait déclaré qu'il s'en tiendrait exclusivement à sa nouvelle plateforme Truth Social, l'application développée par sa startup Trump Media & Technology Group (TMTG), après avoir été banni par Twitter à la suite de l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole des États-Unis par ses partisans.

Il avait plus de 88 millions de followers sur la plateforme avant l'interdiction, alors qu'il en avait 6,39 millions sur Truth Social à la date de vendredi.

L'interdiction a été annulée en novembre par le milliardaire Elon Musk, qui a racheté Twitter. Trump avait déclaré en novembre qu'il n'avait aucun intérêt à revenir sur Twitter.

La société Digital World a déclaré en octobre 2021 qu'elle avait accepté de fusionner avec TMTG, dans le cadre d'une opération qui doterait la société mère Truth Social de 1,3 milliard de dollars en numéraire.

L'opération a toutefois fait l'objet d'un examen minutieux pendant des mois et Digital World a réglé des accusations de fraude avec l'autorité américaine de régulation des marchés financiers au début de l'année, ce qui avait retardé la clôture de l'opération.

Au début du mois, Digital World a repoussé la date limite de la fusion de plus de trois mois, jusqu'au 31 décembre, dans le cadre de la dernière prolongation.

La société a également reçu jeudi une lettre du Nasdaq indiquant qu'elle n'était pas en conformité avec l'une des règles de cotation de la bourse.