E. Une amie témoigne que E. Jean Carroll a reçu un appel quelques minutes après avoir été prétendument violée par Donald Trump

L'auteure Lisa Birnbach a déclaré au jury du tribunal fédéral de Manhattan qu'elle se souvenait "parfaitement" que Mme Carroll l'avait appelée un soir du printemps 1996 pour lui dire que M. Trump venait de l'attaquer dans une cabine d'essayage du rayon lingerie du grand magasin Bergdorf Goodman, à New York.

L'allégation de viol a été soulevée dans les mémoires de Carroll de 2019, "What Do We Need Men For ? Une proposition modeste". Lors d'un contre-interrogatoire lundi, elle a nié avoir inventé ses affirmations pour faire de la publicité pour ses mémoires.

La poursuite civile de Mme Carroll pour coups et blessures et diffamation allègue que M. Trump l'a violée et a ensuite entaché sa réputation en affirmant, dans un message publié en octobre 2022 sur sa plateforme Truth Social, que l'affaire de l'ancienne chroniqueuse de conseils du magazine Elle était une "escroquerie complète" et un "canular et un mensonge".

M. Trump, un républicain qui cherche à reprendre la présidence des États-Unis en 2024, a nié les allégations et a déclaré qu'il n'avait jamais rencontré Mme Carroll, qu'il accuse d'avoir inventé l'histoire.

Mme Birnbach, auteur de nombreux livres dont "The Official Preppy Handbook", a déclaré que Mme Carroll lui avait dit que M. Trump l'avait plaquée contre le mur, avait baissé ses collants et l'avait "pénétrée avec son pénis".

J'ai murmuré : "E. Jean, il vous a violée. Vous devriez aller à la police", a déclaré M. Birnbach.

Lundi, Mme Carroll a terminé son troisième jour à la barre des témoins, où elle a raconté l'agression présumée et répondu au contre-interrogatoire pointu de l'avocat de M. Trump, qui a remis en question presque tous les aspects de son récit.

La semaine dernière, Mme Carroll a déclaré aux jurés que M. Trump avait introduit ses doigts dans son vagin, ce qu'elle a qualifié d'"extrêmement douloureux", avant d'y introduire son pénis.

Mme Birnbach a déclaré que Mme Carroll avait refusé d'aller voir la police après le viol présumé et lui avait demandé de ne jamais parler de l'incident à qui que ce soit.

"Au lieu de se morfondre, elle met du rouge à lèvres, s'époussette et va de l'avant", a déclaré Mme Birnbach, expliquant pourquoi son amie a gardé le silence sur l'agression présumée pendant des décennies.

Un avocat de Trump, W. Perry Brandt, a sondé l'allégeance de Birnbach au Parti démocrate et son mépris ouvert pour Trump, citant des apparitions dans des podcasts et des messages sur les médias sociaux où elle l'a décrit comme un "fou", un "sociopathe narcissique" et un "agent russe".

Interrogée par l'un des avocats de M. Carroll, Mme Birnbach a déclaré qu'elle ne mentirait "jamais, même en un million d'années", pour nuire à M. Trump sur le plan politique.

Une autre femme, Jessica Leeds, a témoigné mardi que M. Trump l'avait embrassée, tripotée et avait mis sa main sous sa jupe lors d'un vol en 1979.

M. Trump n'a pas assisté au procès, qui en est à son cinquième jour. Lundi, il était en Écosse pour visiter ses terrains de golf.

Les avocats de M. Trump ont demandé l'annulation du procès lundi, accusant le juge de district Lewis Kaplan de partialité à son égard, une requête que M. Kaplan a rapidement rejetée.

Étant donné que l'affaire de Mme Carroll est de nature civile, elle doit établir ses affirmations par prépondérance de la preuve, ce qui signifie qu'il y a plus de chances qu'il n'y en ait pas, et n'a pas besoin de satisfaire à la norme pénale plus stricte de la preuve au-delà de tout doute raisonnable.