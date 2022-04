Exclusif-Deux cadres techniques clés quittent Truth Social après un lancement d'application difficile.

Josh Adams et Billy Boozer - les chefs de la technologie et du développement de produits de la société - ont rejoint l'entreprise l'année dernière et sont rapidement devenus des acteurs centraux dans sa tentative de construire un empire de médias sociaux, soutenu par la puissante marque de Trump, pour contrer ce que de nombreux conservateurs considèrent comme la censure de la "culture d'annulation" de la gauche.

Moins d'un an plus tard, tous deux ont démissionné de leurs postes de direction à un moment critique pour les plans de lancement de l'application pour smartphone de la société, selon deux sources familières avec l'entreprise.

Les départs ont suivi le lancement difficile de l'application iPhone de la société le 20 février. Des semaines plus tard, de nombreux utilisateurs restent sur une liste d'attente, incapables d'accéder à la plateforme. Le directeur général de Trump Media & Technology Group (TMTG), Devin Nunes, ancien membre républicain du Congrès, a déclaré publiquement que l'entreprise avait pour objectif de rendre l'application pleinement opérationnelle aux États-Unis d'ici la fin mars.

L'entreprise dispose d'une application pour les iPhones mais pas pour les téléphones Android, qui représentent plus de 40 % du marché américain, bien que l'entreprise ait fait de la publicité pour rechercher un ingénieur pour en construire une.

Boozer a refusé de commenter et Adams n'a pas répondu à une demande. Les représentants de TMTG et de Trump n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Ce compte rendu est basé sur des entretiens menés par Reuters avec huit personnes ayant connaissance des activités de Truth Social, qui ont toutes parlé sous couvert d'anonymat.

Truth Social fait partie d'un secteur croissant d'entreprises technologiques qui s'adressent aux conservateurs et se présentent comme des champions de la liberté d'expression. La plate-forme promettait de donner à Trump une communication sans entrave avec le public américain plus d'un an après qu'il ait été exclu de Twitter, Facebook et YouTube pour avoir prétendument incité ou glorifié la violence lors des émeutes du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis.

La sortie de deux cadres essentiels aux efforts de lancement de l'application pourrait mettre en péril les progrès de l'entreprise qui tente de prouver qu'elle peut rivaliser avec les plateformes grand public comme Twitter, ont déclaré deux personnes familières avec l'entreprise. Comme Twitter, la plateforme de Trump propose aux utilisateurs de se connecter et de partager leurs pensées.

"Si Josh est parti... les paris sont ouverts", a déclaré l'une de ces sources au sujet du chef de la technologie Adams, le qualifiant de "cerveau" derrière la technologie de Truth Social.

Une autre source familière avec l'entreprise a déclaré que Boozer avait également un rôle de leadership majeur en tant que chef de produit, dirigeant la gestion de l'infrastructure technologique, la conception et les équipes de développement.

Reuters n'a pas pu déterminer les circonstances spécifiques derrière les démissions des cadres, ni s'ils ont été remplacés ou si leurs fonctions ont été réassignées. On ne sait pas non plus si Adams et Boozer travaillent toujours dans l'entreprise à un autre titre après avoir quitté leurs postes de direction.

Leurs démissions sont intervenues avant même que leurs rôles clés dans l'entreprise étroitement surveillée ne soient connus publiquement en dehors de la culture secrète de Truth Social.

Adams et Boozer travaillaient à un niveau juste inférieur à celui de Wes Moss et Andy Litinsky, tous deux anciens compagnons de casting de "The Apprentice", l'émission de télé-réalité à succès de Trump, selon une source familière de l'entreprise.

Moss et Litinsky ont été les "dirigeants principaux et quotidiens" de l'entreprise depuis sa création l'été dernier, a précisé la source. Les deux hommes avaient présenté à Trump l'entreprise de médias sociaux en janvier 2021, selon une personne familière avec la fondation de l'entreprise.

Reuters n'a pas pu déterminer les titres de poste ou les responsabilités spécifiques de Moss et Litinsky, aucun des deux n'ayant répondu aux demandes de commentaires. TMTG a publié peu d'informations sur son équipe de direction en dehors du PDG Nunes, qui a rejoint l'entreprise en décembre.

Une autre question ouverte est de savoir comment TMTG finance sa croissance actuelle. L'entreprise prévoit de s'introduire en bourse par le biais d'une fusion avec l'entreprise à chèque en blanc Digital World Acquisition Corp (DWAC). La transaction fait l'objet d'un examen minutieux de la part de la Securities and Exchange Commission et ne sera probablement pas finalisée avant plusieurs mois.

DWAC a révélé dans un dépôt réglementaire en décembre dernier que la SEC examinait l'opération. La SEC n'a pas abordé la nature de l'enquête et n'a pas répondu à une demande de commentaire dimanche.

Les investisseurs se sont engagés à verser 1 milliard de dollars à TMTG, mais ils ne remettront pas cet argent avant la conclusion de l'accord avec DWAC.

Le niveau d'implication de Trump dans sa société éponyme et la plateforme Truth Social reste également flou. Jusqu'à présent, l'ancien président n'a écrit qu'un seul post - ou "vérité" - sur la plate-forme, écrivant le 14 février : "Préparez-vous ! Votre président préféré vous verra bientôt !"

Les téléchargements de l'application Truth Social ont chuté de façon vertigineuse, passant de 866 000 installations la semaine de son lancement à 60 000 la semaine du 14 mars, selon les estimations de la société d'analyse de données Sensor Tower. La société estime que l'application Truth Social a été téléchargée 1,2 million de fois en tout, ce qui la place loin derrière les applications conservatrices rivales Parler et Gettr, avec 11,3 millions et 6,8 millions d'installations, respectivement.

CIBLER LES GRANDES ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES

Lorsqu'ils ont rejoint l'entreprise l'année dernière, Adams et Boozer ont adhéré à la vision d'une entreprise de médias sociaux avec une mission de "culture anti-annulation", selon l'une des sources familières avec l'entreprise. Les dirigeants croyaient profondément en la création d'une "plateforme ouverte, où tant que vous ne dites rien de criminel," a dit la personne, "vous pouvez avoir droit à votre propre opinion."

Reuters n'a pas pu déterminer la date exacte à laquelle les deux cadres ont rejoint l'entreprise, mais ils travaillaient sur l'application Truth Social dès l'automne, selon deux sources familières avec l'entreprise.

Comme l'entreprise recherchait des ingénieurs qui avaient à la fois les compétences requises et une politique compatible, Adams et Boozer faisaient l'affaire, a déclaré une autre personne familière avec l'entreprise. Pour évaluer si les recrues potentielles convenaient, les responsables du recrutement ont exploré l'idéologie politique des candidats, dans au moins un cas en parcourant leurs profils de médias sociaux et en écoutant leurs apparitions sur des podcasts, a déclaré cette personne.

Le penchant politique de l'entreprise a limité son bassin d'embauche. Au moins un candidat a repoussé une ouverture de recrutement, disant qu'il ne pouvait pas supporter de travailler pour Trump, a dit la personne familière avec l'entreprise. D'autres qui ont rejeté l'offre de l'entreprise se sont dits préoccupés par la sécurité de l'emploi et ont craint que l'entreprise et ses employés ne soient des cibles de choix pour les pirates informatiques, selon deux personnes ayant connaissance des efforts de recrutement de l'entreprise.

Adams a rejoint l'entreprise de Trump après avoir construit une carrière de développeur de logiciels depuis son Alabama natal. Il a cofondé Daring Bit Assembly, une société de conseil en développement de produits et de logiciels qui compte parmi ses clients l'Office américain des brevets et des marques, le Federal Bureau of Investigation et la startup de commerce électronique Shipt, selon le site Web de Daring Bit Assembly.

Adams est un "constitutionnaliste" qui croit en une interprétation stricte de l'intention originale des auteurs du document fondateur des États-Unis, a déclaré l'une des personnes familières avec les opérations de la société. En mai 2021, Adams a intenté un procès devant un tribunal fédéral de l'Alabama contre le gouverneur de l'État, un républicain, et son responsable de la santé, alléguant que le mandat du masque de l'État pendant la pandémie de coronavirus violait les Constitutions des États-Unis et de l'Alabama. L'affaire a été rejetée en juin 2021.

Boozer, également un conservateur politique qui vivait auparavant en Alabama, avait fréquemment collaboré avec Adams avant de rejoindre Truth Social, selon la source. Avec Adams en place pour diriger l'infrastructure dorsale de l'application, Boozer a apporté une forte maîtrise de la technologie frontale qui touche les utilisateurs, selon cette source.

Les deux hommes ont gardé un profil bas bien qu'ils occupent des postes de haut rang dans cette entreprise très surveillée.

Ni Adams ni Boozer n'ont révélé leur travail chez Truth Social sur leurs profils LinkedIn, qui énumèrent de nombreux autres emplois et entreprises de leur passé. La société n'a pas annoncé publiquement leur embauche.

Les rôles d'Adams et de Boozer ont été énumérés dans une présentation aux investisseurs en novembre comme directeur de la technologie et directeur des produits de l'équipe technologique de TMTG - mais sans leurs noms de famille. Lors du lancement de Truth Social, ils ont fréquemment posté sur la plateforme, mais en se présentant au public uniquement sous les noms de "Josh A." et "Billy B.".