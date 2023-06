Factbox - Les principaux problèmes juridiques auxquels est confronté Donald Trump

L'ÉLECTION DE 2020 ET L'ATTAQUE DU CAPITOLE DES ÉTATS-UNIS

L'année dernière, le procureur général des États-Unis Merrick Garland a nommé le conseiller spécial Jack Smith pour enquêter sur les documents et sur le rôle de M. Trump dans les actions entourant sa défaite à l'élection présidentielle de 2020, qui a culminé avec l'attaque meurtrière des partisans de M. Trump contre le Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021.

M. Trump avait cherché à empêcher ses principaux collaborateurs, y compris son vice-président de l'époque, Mike Pence, de témoigner dans le cadre de l'enquête menée par un autre grand jury du district de Columbia. M. Pence a comparu devant le grand jury en avril, après que M. Trump eut perdu son recours en justice.

Avant l'attaque, M. Trump a reproché à plusieurs reprises à M. Pence d'avoir refusé de tenter d'empêcher le Congrès de certifier la victoire du démocrate Joe Biden à l'élection présidentielle de 2020.

L'enquête fédérale examine également un complot visant à soumettre des listes électorales bidon pour empêcher les parlementaires américains de certifier la victoire de l'Enquête.

L'année dernière, une commission spéciale de la Chambre des représentants chargée d'enquêter sur l'attaque de 2021 a demandé au ministère de la justice d'inculper M. Trump pour corruption d'une procédure officielle, conspiration en vue de frauder les États-Unis, conspiration en vue de faire une fausse déclaration et incitation ou aide à l'insurrection.

ENQUÊTE SUR LA FALSIFICATION DES ÉLECTIONS EN GÉORGIE

Le procureur du comté de Fulton, le démocrate Fani Willis, enquête également pour déterminer si M. Trump et d'autres personnes ont agi illégalement pour tenter d'annuler sa défaite lors du scrutin présidentiel de 2020 dans cet État. Une décision d'inculpation est attendue d'ici le 1er septembre.

L'enquête pénale porte en partie sur un appel téléphonique que M. Trump a passé le 2 janvier 2021 à son collègue républicain Brad Raffensperger, secrétaire d'État de Géorgie, lui demandant de "trouver" suffisamment de voix pour annuler la défaite de M. Trump en Géorgie.

Selon des experts juridiques, M. Trump pourrait avoir enfreint au moins trois lois électorales criminelles de Géorgie : conspiration en vue de commettre une fraude électorale, sollicitation criminelle en vue de commettre une fraude électorale et interférence intentionnelle dans l'exercice des fonctions électorales.

M. Trump pourrait faire valoir que ses discussions relevaient de la liberté d'expression protégée par la Constitution des États-Unis.

AFFAIRE PÉNALE "HUSH MONEY" À NEW YORK

Donald Trump est devenu le premier président américain, passé ou présent, à faire l'objet de poursuites pénales lorsqu'un grand jury new-yorkais l'a inculpé pour avoir prétendument falsifié des documents commerciaux dans le cadre d'un paiement occulte effectué à une star du porno avant l'élection présidentielle de 2016.

L'ancien avocat personnel de M. Trump, Michael Cohen, a versé 130 000 dollars à la star du porno Stormy Daniels pour qu'elle garde le silence sur une relation sexuelle qu'elle dit avoir eue avec M. Trump en 2006. Cohen a plaidé coupable de violations du financement des campagnes électorales et d'autres crimes et a été condamné à trois ans de prison en 2018 pendant la présidence de Trump.

Les procureurs affirment que Trump a cherché à dissimuler le fait que le paiement à Daniels dépassait les limites de contribution à la campagne fédérale. Trump a nié les allégations et la rencontre sexuelle, mais a admis avoir remboursé Cohen pour son paiement à Daniels. M. Trump a plaidé non coupable de 34 chefs d'accusation pour falsification de documents commerciaux.

Le procès est prévu pour le 25 mars 2024, mais Trump cherche à déplacer l'affaire de l'État de New York vers un tribunal fédéral.

ABUS SEXUELS ET DIFFAMATION

Un grand jury fédéral de Manhattan a ordonné à Donald Trump de verser à l'écrivain E. Jean Carroll 5 millions de dollars de dommages et intérêts après l'avoir reconnu responsable d'avoir abusé sexuellement d'elle dans les années 1990, puis de l'avoir diffamée en mentant à ce sujet en 2022.

Elle cherche à modifier une autre action en justice pour demander au moins 10 millions de dollars supplémentaires après que M. Trump a fait des commentaires publics sur CNN et sur sa plateforme de médias sociaux pour critiquer le verdict, nier qu'il l'ait jamais rencontrée et l'accuser d'avoir inventé les allégations.

Mme Carroll a intenté cette action en justice, qui accuse M. Trump de diffamation, en novembre 2019, mais elle s'est enlisée dans des procédures d'appel.

PROCÈS CIVIL DU PROCUREUR GÉNÉRAL DE NEW YORK

En septembre dernier, la procureure générale de New York, Letitia James, a poursuivi M. Trump et son entreprise familiale, la Trump Organization, pour fraude.

Mme James, une démocrate, a déclaré que son bureau avait trouvé plus de 200 exemples d'évaluations trompeuses d'actifs entre 2011 et 2021, et que M. Trump avait gonflé sa valeur nette de plusieurs milliards de dollars - un stratagème destiné à aider M. Trump à obtenir des taux d'intérêt plus bas sur les prêts et une meilleure couverture d'assurance.

L'action civile vise à interdire définitivement à M. Trump et à trois de ses enfants adultes de diriger des sociétés dans l'État de New York et à récupérer au moins 250 millions de dollars obtenus par la fraude.

Un procès est prévu en octobre 2023.

LA VÉRITÉ SUR LE MARCHÉ SOCIAL

Le ministère de la justice et les autorités de régulation financière enquêtent sur l'accord conclu en octobre 2021 par la société d'acquisition Digital World Acquisition Corp avec Truth Social, l'entreprise de médias sociaux de Donald Trump.

La Securities and Exchange Commission et l'Autorité de régulation de l'industrie financière ont cherché à savoir si des réglementations sur les valeurs mobilières avaient été enfreintes, selon les documents de divulgation financière de Digital World.

Les procureurs fédéraux ont cité à comparaître la société et tous les membres de son conseil d'administration, a indiqué Digital World en juin 2022.