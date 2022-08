L'accord sur les médias sociaux de Trump ne peut pas être conclu à temps, il a besoin d'une extension, selon l'acheteur.

"Bien que nous fassions de notre mieux pour réaliser le regroupement d'entreprises dès que possible, notre conseil d'administration estime qu'il n'y aura pas suffisamment de temps avant la date de résiliation pour réaliser le regroupement d'entreprises", a déclaré Digital World dans un dépôt de la SEC.

La date de résiliation pour compléter la fusion est le 8 septembre 2022. Digital World cherche à prolonger cette date de 12 mois.

L'annonce intervient au milieu des enquêtes des régulateurs américains sur la fusion proposée.

Digital World a déclaré en juin que son conseil d'administration avait reçu des citations à comparaître de la part d'un grand jury fédéral dans le district sud de New York, tandis que la U.S. Securities and Exchange Commision et la Financial Industry Regulatory Authority avaient également fait des demandes d'informations supplémentaires sur l'opération.

Trump Media & Technology Group Corp, le créateur de Truth Social, a accepté en octobre de fusionner avec Digital World et s'attendait à ce que l'opération soit conclue d'ici le second semestre de cette année.