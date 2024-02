Un ancien dirigeant du véhicule d'acquisition de chèques en blanc qui prévoit d'introduire en bourse la société de médias sociaux de Donald Trump a intenté une action en justice pour bloquer la transaction jusqu'à ce qu'il obtienne un paiement plus important, selon une action en justice déposée jeudi dans le Delaware.

ARC Global Investments II, qui est contrôlé par Patrick Orlando, a déclaré qu'il n'avait pas reçu la quantité d'actions qu'il devait recevoir dans Digital World Acquisition Corp (DWAC) une fois qu'elle aurait fusionné avec Trump Media & Technology Group Corp, qui appartient à l'ancien président.

Elle a demandé à la cour de chancellerie du Delaware d'accélérer le traitement de l'affaire afin de résoudre le problème avant le vote des actionnaires de DWAC, qui doit avoir lieu le 22 mars pour approuver l'opération.

Les actions de DWAC étaient en baisse d'environ 12 % dans les échanges de l'après-midi, à environ 39,57 dollars.

Orlando et les équipes juridiques de DWAC et de la société de Trump n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

L'action en justice d'ARC fait suite à un avertissement lancé au début du mois par DWAC, selon lequel Orlando pourrait retarder l'accord.

Mardi, la société de médias de M. Trump et DWAC ont poursuivi ARC et Orlando à Sarasota, en Floride, l'accusant d'essayer de retarder la fusion qui devrait être finalisée le mois prochain et "d'obtenir une manne par le biais de l'extorsion".

Le litige porte sur le taux de conversion des actions DWAC de classe B d'ARC en actions de classe A lorsque la fusion sera réalisée. L'ARC d'Orland a déclaré qu'elle devrait recevoir 1,78 action de classe A pour chaque action de classe B. La DWAC a déclaré que le ratio était de 1,78. DWAC a déclaré que le ratio était de 1,34. La société a déclaré dans un document réglementaire que la différence entre les deux ratios s'élevait à plus de 2,5 millions d'actions.

DWAC a demandé au tribunal de Floride de déclarer que le ratio de 1,34 était le bon pour convertir les actions d'ARC.

Au début du mois, la Commission américaine des opérations de bourse a autorisé la société de M. Trump, qui exploite la plateforme de messagerie Truth Social, à procéder à la fusion.

L'entreprise combinée pourrait valoir 10 milliards de dollars et la participation de l'ancien président pourrait se chiffrer en milliards de dollars.

L'accord intervient alors que M. Trump fait l'objet de deux jugements distincts à New York, pour un montant de plus de 500 millions de dollars. Ses avocats ont déclaré mercredi qu'il n'était pas en mesure de déposer une caution pour le montant total d'un jugement de 454 millions de dollars dans une affaire de fraude civile.

DWAC a signé son accord de fusion avec la société de M. Trump en octobre 2021. Depuis, elle a fait l'objet d'enquêtes du ministère américain de la justice et a conclu un accord de 18 millions de dollars avec la SEC concernant des informations inexactes.

Depuis la signature de l'accord de fusion, la société a licencié Orlando et remanié son conseil d'administration.