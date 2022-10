La SPAC liée à Trump retarde le vote après avoir manqué le soutien des actionnaires

Au moins 65% des actionnaires de Digital World Acquisition Corp devaient accepter la prolongation. La société d'acquisition à vocation spécifique (SPAC) a choisi de repousser la date limite pour essayer de trouver plus de votes.

Digital World, qui avait déjà repoussé plusieurs fois au cours du mois dernier la date limite à laquelle ses actionnaires devaient voter sur la prolongation de 12 mois, n'a pas atteint ce seuil lundi.

L'enjeu est un financement de plus d'un milliard de dollars sous forme d'investissement privé en actions publiques (PIPE) que Trump Media & Technology Group (TMTG) devrait recevoir de Digital World, qui a signé un accord d'entrée en bourse avec la société de médias sociaux en octobre 2021.

Le mois dernier, Digital World a déclaré avoir reçu des avis de résiliation de la part des investisseurs PIPE qui se retiraient d'environ 139 millions de dollars de l'engagement financier total.

La transaction avec TMTG a été mise en attente au milieu d'enquêtes civiles et criminelles sur les circonstances entourant la transaction. Digital World n'a pas encore décroché l'approbation de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), qui examine ses divulgations sur la transaction.

Digital World doit être liquidé le 8 décembre, après avoir réussi à prolonger sa vie de trois mois en septembre.

Reuters a rapporté le mois dernier que les dirigeants derrière Digital World n'avaient pas payé Saratoga Proxy Consulting, leur solliciteur de procurations, pour son travail de ralliement des actionnaires pour le vote.