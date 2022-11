La candidature de Trump à la présidentielle de 2024 est la ride du jour pour les marchés

M. Trump, qui a lancé des attaques incessantes contre l'intégrité du scrutin américain depuis sa défaite aux élections de 2020, a annoncé sa candidature dans sa propriété de Mar-a-Lago en Floride, apparemment dans le but de devancer ses rivaux républicains potentiels.

Son annonce télévisée pleine d'entrain intervient après un résultat décevant aux élections de mi-mandat au Congrès de la semaine dernière, que de nombreux républicains lui reprochent, et alors que le parti se rapproche de la majorité à la Chambre des représentants, qui compte 435 sièges.

"Je ne pense pas que l'annonce signifie grand-chose, contrairement à ce que les gens pensaient - et avec un résultat plus faible aux élections de mi-mandat, cela réduit la probabilité d'une nomination", a déclaré Joshua Crabb, responsable des actions Asie-Pacifique chez le gestionnaire d'investissement Robeco.

"L'impact ne se fera sentir que plus tard, s'il obtient une bonne traction avec la nomination".

La politique a largement pris le pas sur Wall street cette année, les préoccupations macroéconomiques et la politique de la Réserve fédérale étant les principaux moteurs des marchés.

L'annonce de Trump, quant à elle, n'a guère surpris les investisseurs, car l'ancien président avait laissé entrevoir la possibilité qu'il se représente depuis un certain temps.

"Cela doit être le secret le moins bien gardé de la planète", a déclaré Bill Stone, directeur des investissements de la Glenview Trust Company. "Il y a beaucoup d'autres choses en cours qui ont une plus grande priorité, bien que cela puisse évidemment changer du jour au lendemain."

Bien sûr, il est difficile de prédire le type de paysage d'investissement auquel le prochain président du pays sera confronté. Il y a fort à parier qu'il ne ressemblera pas beaucoup à l'actuel, ni à la toile de fond qui a prédominé pendant le mandat de Trump, qui s'est déroulé de 2017 à 2021 et qui s'est distingué par une inflation comparativement faible et une Fed beaucoup moins belliciste.

Dans l'ensemble, le marché boursier américain a augmenté de plus de 50 % entre la victoire surprise de Trump à l'élection de 2016 et sa défaite en novembre 2020, malgré des points chauds de volatilité tels que la guerre commerciale avec la Chine et le ralentissement économique sévère mais de courte durée qui a accompagné la pandémie de COVID-19.

Le président républicain a revendiqué le mérite de cette hausse, tweetant souvent sur les performances de Wall street.

Malgré une récente reprise, le S&P 500 est en baisse d'environ 16 % sur l'année à partir de mardi, après que la Réserve fédérale ait procédé à une série de hausses de taux gigantesques dans sa tentative de lutter contre l'inflation.

Les investisseurs surveillent également les actions liées à Trump comme une jauge sur la perspective de l'ancien président.

Les actions de Digital World Acquisition Corp, la société qui cherche à rendre publique l'entreprise de médias sociaux de Donald Trump, ont chuté de 8,8 % mardi, tandis que le développeur de logiciels Phunware Inc, qui a été engagé par la campagne de réélection de Trump en 2020 pour créer une application pour téléphone, a glissé de 4,7 %.

Les deux actions se sont redressées au début du mois à la suite d'informations selon lesquelles Trump envisageait une troisième candidature à la Maison-Blanche.