Donald Trump doit se rendre jeudi à la prison d'Atlanta, une semaine après que l'ancien président républicain des États-Unis a été inculpé en Géorgie pour avoir tenté de renverser sa défaite électorale de 2020 face au démocrate Joe Biden.

Voici les conditions de sa libération sous caution :

PAS DE MENACES

La caution de 200 000 dollars que M. Trump a acceptée lundi comprend des dispositions standard lui interdisant de proférer des menaces directes ou indirectes à l'encontre de témoins ou de ses 18 coaccusés dans l'affaire, qui concerne ses efforts pour faire annuler sa défaite électorale de 2020 face au président démocrate Joe Biden.

Ces dispositions s'appliquent aux messages et aux rediffusions sur les médias sociaux, y compris sur la plateforme de M. Trump, Truth Social, qu'il utilise régulièrement pour attaquer la légitimité des quatre affaires pénales dont il fait l'objet et des procureurs qui les ont engagées.

Il lui est également interdit de parler directement ou indirectement de l'affaire avec des coaccusés ou des témoins potentiels, à moins que des avocats ne soient présents.

QUE SE PASSE-T-IL SI M. TRUMP VIOLE L'ACCORD ?

Les juges de Géorgie révoquent rarement la liberté sous caution et il est très peu probable qu'ils le fassent pour des messages sur les réseaux sociaux ou des déclarations incendiaires lors de la campagne électorale, selon des experts juridiques. M. Trump brigue l'investiture républicaine pour affronter le président démocrate Joe Biden lors des élections américaines de 2024.

Selon ces experts, le fait d'emprisonner M. Trump alors qu'il fait campagne pour redevenir président serait perçu par ses partisans comme un affront à sa liberté d'expression en vertu du premier amendement de la Constitution des États-Unis et alimenterait sa thèse selon laquelle l'affaire est motivée par des considérations politiques.

Le juge Scott McAfee a le pouvoir d'emprisonner M. Trump s'il dépasse les bornes, et les accusés voient parfois leur caution révoquée en cas d'actes flagrants de subornation de témoins.

M. TRUMP A-T-IL RESPECTÉ LES CONDITIONS DE SA MISE EN LIBERTÉ SOUS CAUTION DANS D'AUTRES AFFAIRES ?

M. Trump a été inculpé dans trois autres affaires à Washington, en Floride et à New York. Il a plaidé non coupable dans toutes ces affaires.

Ses publications sur les réseaux sociaux sont devenues un point de discorde dans l'affaire de Washington, dans laquelle il est également accusé de subversion électorale. Les procureurs ont déclaré à un juge qu'ils craignaient que M. Trump n'intimide les témoins en publiant un message disant : "Si vous vous en prenez à moi, je vais m'en prendre à vous" : "SI VOUS VOUS EN PRENEZ À MOI, JE M'EN PRENDRAI À VOUS !".

La juge du district des États-Unis, Tanya Chutkan, a accédé à la demande de l'accusation de rendre une ordonnance de protection interdisant à M. Trump de divulguer des éléments de preuve sensibles et des informations du grand jury. Ce type d'ordonnance est habituel dans les affaires pénales. Mais les procureurs ont déclaré que les messages de M. Trump étaient particulièrement préoccupants.

La caution de M. Trump lui interdit de discuter des faits de l'affaire avec des témoins potentiels en l'absence d'avocats. Contrairement à ce qui se passe en Géorgie, elle ne restreint pas explicitement les messages qu'il publie sur les réseaux sociaux.