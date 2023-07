Le chef de l'ingénierie de la société qui exploite l'application Truth Social de l'ancien président américain Donald Trump a annoncé lundi à Reuters qu'il avait démissionné, ce qui constitue un coup dur pour l'entreprise.

Le départ d'Alex Gleason intervient dans une période d'incertitude prolongée pour Trump Media & Technology Group (TMTG), qui a lancé Truth Social comme un moyen pour Trump de se connecter avec sa base après qu'il a été coupé des principales plateformes de médias sociaux après l'attaque du 6 janvier 2021 sur le Capitole des États-Unis par ses partisans.

M. Gleason est le fondateur de Soapbox Technology, qui fournit une technologie open-source pour les plateformes de médias sociaux décentralisées qui fonctionnent sur des serveurs indépendants et constituent une alternative à Twitter et Facebook.

M. Gleason a déclaré dans une interview qu'il quittait TMTG pour travailler à plein temps sur Soapbox, en développant une technologie permettant de connecter plusieurs plateformes décentralisées.

TMTG a engagé Gleason en janvier 2022 pour adapter la technologie de Soapbox à ses propres besoins, et l'utiliser comme technologie frontale - celle que les utilisateurs voient et avec laquelle ils interagissent - pour l'application Truth Social.

Un représentant de TMTG n'a pas répondu à une demande de commentaire sur le départ de Gleason.

Depuis son lancement en février 2022, Truth Social a eu du mal à enregistrer une forte croissance du nombre d'utilisateurs.

Depuis, Trump a été réintégré sur les plateformes les plus utilisées dont il avait été évincé, notamment Facebook et Twitter, et la base d'utilisateurs de Truth Social est restée minuscule par rapport aux objectifs de croissance que TMTG avait fixés en novembre 2021, lorsqu'elle avait annoncé aux investisseurs que l'application atteindrait 56 millions d'utilisateurs d'ici 2024 et 81 millions d'ici 2026.

Truth Social compte environ 607 000 utilisateurs mensuels, selon les données de Similarweb.

Le 17 juillet, Trump comptait 5,71 millions de followers sur Truth Social, contre plus de 88 millions de followers sur Twitter lorsque la plateforme l'a suspendu.

En octobre 2021, TMTG avait annoncé un accord pour entrer en bourse en fusionnant avec la société Digital World Acquisition Corp (DWAC), mais la fusion a été remise en question par les enquêtes du ministère de la justice et de l'autorité américaine de régulation des marchés financiers, qui ont retardé sa conclusion.

Un document déposé au début du mois indiquait que DWAC avait conclu un accord avec le personnel de la Securities and Exchange Commission (SEC), bien qu'il ne soit pas encore définitif et que les conditions soient soumises à l'approbation de la SEC. (Reportage d'Helen Coster, édition de Deepa Babington)