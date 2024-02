Digital World Acquisition Corp , la société d'acquisition qui a accepté d'introduire en bourse la plateforme de médias sociaux de l'ancien président américain Donald Trump, est sur le point de conclure un accord de financement de 50 millions de dollars, ont déclaré jeudi des personnes familières avec le dossier.

L'accord, qui pourrait être annoncé dans les prochains jours, est basé sur des billets convertibles et aidera à financer DWAC pendant qu'elle cherche à compléter sa fusion avec Trump Media & Technology Group (TMTG), propriétaire de la plateforme de médias sociaux Truth Social, ont dit les sources.

Les sociétés d'investissement Anson Funds, All Blue Capital et Mangrove Capital Partners ont proposé d'acheter les obligations convertibles offertes, ont ajouté les sources, en précisant que le calendrier et la composition de l'opération pouvaient encore changer.

Les sources ont requis l'anonymat car les détails des discussions sont confidentiels. Eric Swider, directeur général de DWAC, s'est refusé à tout commentaire. Les représentants d'Anson Funds, d'All Blue Capital et de Mangrove Capital Partners n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. (Reportage d'Anirban Sen à New York ; Rédaction de Mark Porter)