Les actions de Trump Media & Technology Group ont augmenté de plus de 18 % mercredi, prolongeant les gains de leurs débuts spectaculaires sur le Nasdaq jusqu'au deuxième jour.

Il s'agissait de la cinquième action la plus tendance sur la plateforme Stocktwits axée sur les traders de détail et parmi les 15 actions les plus négociées sur les bourses américaines à 9h40 ET, selon les données de LSEG.

Cette hausse souligne la popularité de Donald Trump, qui suscite l'intérêt des investisseurs, mais la plateforme Truth Social devrait afficher une forte croissance du nombre d'utilisateurs pour maintenir cette trajectoire, selon les analystes.

"Il est probable qu'il y ait une volatilité importante à l'avenir, car la frénésie d'achat d'actions parmi ses partisans pourrait s'estomper, et les investisseurs se pencheront davantage sur les fondamentaux", a déclaré Susannah Streeter, responsable de l'argent et des marchés chez Hargreaves Lansdown.

À 68,56 dollars, TMTG a une capitalisation boursière de 9,29 milliards de dollars sur une base non diluée, ce qui a fait passer la valeur de la participation de M. Trump à environ 5,40 milliards de dollars.

Truth Social compte 8,9 millions d'inscriptions, selon une déclaration réglementaire du 14 février, et ne détaille pas le nombre d'utilisateurs actifs.

À titre de comparaison, X comptait 238 millions d'utilisateurs actifs quotidiens en juin 2022, selon les dernières données officielles disponibles, tandis que Facebook et Reddit en comptaient respectivement 2,1 milliards et 73 millions.

Digital World et TMTG, nouvellement cotée en bourse, ont fait un bond d'environ 600 % depuis l'annonce de leur fusion en 2021, consolidant ainsi le statut de TMTG comme l'une des "mèmes actions" de Wall Street. (Reportage de Yuvraj Malik à Bengaluru ; rédaction d'Arun Koyyur)