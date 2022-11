Les actions liées à Trump bondissent alors que l'ancien président lance sa candidature à la Maison Blanche en 2024

Visant à devancer ses rivaux républicains potentiels, M. Trump a fait cette annonce dans sa propriété de Mar-a-Lago en Floride, une semaine après que les élections de mi-mandat aient montré que le parti n'avait pas réussi à gagner autant de sièges au Congrès qu'il l'espérait.

Les actions de Digital World Acquisition Corp, la société qui cherche à rendre publique l'entreprise de médias sociaux de Trump, Truth Social, ont bondi de 9 % dans les échanges avant bourse. DWAC était également le ticker le plus tendance sur le forum de médias sociaux Stocktwits, axé sur les investisseurs particuliers.

Plus tôt cette semaine, DWAC a rappelé aux actionnaires de voter en faveur de l'extension du délai d'achèvement de l'accord proposé avec Truth Social.

"Comme Twitter n'est plus sa plateforme pour faire connaître ses opinions, il y aura probablement beaucoup plus de trafic et de publicité pour Truth Social", a déclaré Craig Erlam, analyste de marché senior chez OANDA.

"En fait, toute entreprise liée à Trump et à ses divers projets depuis son départ de la Maison Blanche s'attirera probablement beaucoup plus de publicité gratuite, ce qui, dans la plupart des cas, n'est pas une mauvaise chose pour le cours de ses actions."

Le développeur de logiciels Phunware Inc, qui a été engagé par la campagne de réélection présidentielle de Trump en 2020 pour construire une application pour téléphone, a bondi de 9,2 %.

Rumble Inc, une plateforme vidéo canadienne populaire auprès des conservateurs, a gagné 1,6% dans de faibles volumes d'échanges. Trump's Truth Social a annoncé en août qu'il rejoindrait la nouvelle plateforme publicitaire de Rumble en tant que premier éditeur en août.

La société de solutions d'intelligence artificielle Remark Holdings, qui a été liée à l'ancien président sur les sites de médias sociaux, a gagné 5,7%. Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante le lien entre Trump et Remark.