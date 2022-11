Les candidats au Sénat soutenus par Trump laissent le contrôle de la chambre en jeu.

Les pertes parmi les candidats soutenus par l'ancien président ont également nui aux Républicains à la Chambre des représentants, où l'on s'attendait à ce que le parti ne gagne le contrôle que par une faible marge, alors qu'il espérait auparavant obtenir jusqu'à 30 sièges.

"La question n'est pas de savoir s'il a été négatif, mais à quel point il l'a été", a déclaré Rob Jesmer, stratège républicain et ancien directeur exécutif du bras de campagne du parti au Sénat, à propos de l'influence de Trump sur le résultat.Le médecin célèbre Mehmet Oz a perdu une course au Sénat en Pennsylvanie face au lieutenant-gouverneur de l'État, John Fetterman, une victoire clé pour les démocrates qui augmente leurs chances de conserver leur majorité très mince. L'ancienne star du football de la NFL Herschel Walker a talonné le sénateur démocrate Raphael Warnock en Géorgie, alors que les deux se dirigent vers un second tour de scrutin le 6 décembre.

Le républicain Blake Masters, un cadre en investissement, a également talonné le sénateur démocrate Mark Kelly en Arizona, tandis qu'un concours dans le Nevada entre la sénatrice démocrate Catherine Cortez Masto et le républicain Adam Laxalt n'a pas encore été annoncé.

À la Chambre, le candidat soutenu par Trump, John Gibbs, a été battu par la démocrate Hillary Scholten dans le Michigan, tandis que le républicain Joe Kent a talonné la démocrate Marie Gluesenkamp Perez dans l'État de Washington.

Mais les candidats au Sénat soutenus par Trump, J.D. Vance (Ohio) et Ted Budd (Caroline du Nord), sont tous deux sortis vainqueurs, tout comme un grand nombre de candidats sortants soutenus par Trump, notamment les républicains Russell Fry (Caroline du Sud) et Harriet Hageman (Wyoming).

Les résultats de l'élection ont soulevé des questions sur la marque politique de Trump, tout en augmentant les chances d'une course compétitive pour la nomination du parti en 2024, après que le gouverneur républicain de Floride Ron DeSantis, un rival potentiel pour la nomination, ait remporté une victoire éclatante lors de sa réélection.

Trump, qui a laissé entendre qu'il lancerait sa troisième course consécutive à la Maison-Blanche mardi prochain, n'a pas semblé découragé.

"Si, à certains égards, l'élection d'hier a été quelque peu décevante, de mon point de vue personnel, c'est une très grande victoire", a déclaré l'ancien président dans un message sur sa plateforme en ligne Truth Social.

Trump a soutenu plus de 200 candidats lors des élections de mardi, la plupart étant des républicains dans des sièges sûrs qui, selon les analystes, auraient réussi de toute façon.

Les républicains avaient abordé l'élection avec de grands espoirs de s'emparer de la Chambre et du Sénat, étant donné les faibles chiffres d'approbation du travail du président démocrate Joe Biden et les préoccupations des électeurs concernant l'inflation. Ils avaient également l'avantage des tendances historiques qui pénalisent le parti d'un président en exercice lors des élections de mi-mandat

DES CANDIDATS NON TESTÉS

Mais les stratèges du parti ont déclaré que le choix de Trump de novices en politique et d'autres qui ont embrassé ses fausses affirmations selon lesquelles l'élection de 2020 a été volée, s'est avéré peu attrayant pour les électeurs.

Parmi les 12 soutiens de premier plan, qui ont commencé par des défis primaires aux républicains sortants, quatre ont été élus mardi, tandis que deux ont perdu. Trois sont restés sans appel et trois ont perdu leurs primaires.

"Cette question en particulier, et le visage de Trump, et le fait qu'il s'approprie le ticket républicain ici, je pense que cela crée des problèmes importants", a déclaré Chuck Coughlin, un stratège républicain en Arizona, où Masters talonne Kelly par cinq points de pourcentage.

"Avec la crise de l'immigration telle qu'elle est, l'inflation telle qu'elle est, cela devrait être une simple promenade de santé pour les républicains."

Trump est toujours une figure vénérée au sein du Parti républicain, les trois quarts d'entre eux ayant déclaré dans un sondage Reuters/Ipsos d'octobre qu'ils étaient plus susceptibles de voter pour un candidat qui soutient Trump ou qui est approuvé par lui.

Les priorités populistes de son programme "America First" et son style politique combatif ont également contribué à façonner l'ensemble de la campagne républicaine.

Mais, comme Biden, Trump reste impopulaire auprès du grand public, après un mandat de quatre ans source de division qui s'est terminé par l'assaut du Capitole américain par ses partisans le 6 janvier 2021, suivi de mois pendant lesquels il a continué à prétendre à tort que sa défaite électorale était le résultat d'une fraude.

Les républicains se sont également plaints du fait que Trump ne soutenait pas agressivement ses appuis par de l'argent, malgré ses prouesses en matière de collecte de fonds.

Le principal groupe de collecte de fonds de Trump, Save America, a collecté plus de 138 millions de dollars jusqu'au 19 octobre, en grande partie auprès de petits donateurs, selon les divulgations financières. Save America a versé près de 30 millions de dollars à des alliés politiques et à des comptes du Parti républicain, dont 20 millions de dollars en octobre à un groupe qui a diffusé des publicités télévisées soutenant les candidats républicains au Sénat en Géorgie, en Pennsylvanie, en Ohio, en Arizona et au Nevada.

Un conseiller de M. Trump a déclaré que l'ancien président avait aidé à collecter 350 millions de dollars pour les comités du parti en participant à des collectes de fonds et en autorisant l'utilisation de son nom dans des sollicitations numériques et par courrier direct.

Mais les contributions de Save America ont pâli en comparaison des dépenses du Senate Leadership Fund, ou SLF, un important comité d'action politique aligné sur le principal républicain du Sénat, Mitch McConnell.

Au 1er novembre, le SLF et les groupes affiliés American Crossroads et Faith & Power PAC avaient dépensé 237 millions de dollars.