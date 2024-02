Les législateurs de Floride ont suspendu leurs efforts pour adopter un projet de loi qui aurait fourni des protections à un "enfant à naître", mais qui aurait pu nuire aux cliniques de fécondation in vitro (FIV) de l'État, comme cela s'est produit ce mois-ci en Alabama, a rapporté le Washington Post lundi.

Erin Grall, sénatrice de l'État de Floride, a déclaré au Post : "Bien que j'aie travaillé avec diligence pour répondre aux questions et aux préoccupations, je comprends qu'il y a encore du travail à faire" sur son projet de loi. Il n'est pas certain que le projet de loi soit relancé au cours de la présente session législative, qui s'achève dans deux semaines.

Le bureau de Mme Grall n'a pas répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau.

La pause en Floride intervient alors que les républicains tentent de contenir les retombées d'un récent arrêt de la Cour suprême de l'Alabama, qui a autorisé les parents à poursuivre en justice la mort injustifiée de leurs enfants mineurs, y compris les embryons, sur la base de l'amendement 2018 de l'État sur le caractère sacré de la vie, approuvé par les électeurs, qui soutient "le caractère sacré de la vie non née et les droits des enfants non nés".

La décision de la Cour suprême de l'Alabama, dont les neuf juges sont tous des élus républicains, a contraint certaines cliniques de fécondation in vitro à interrompre leurs activités, ce qui a suscité la colère des patients et de ceux qui ont estimé qu'il s'agissait d'une nouvelle atteinte aux droits reproductifs des femmes.

En 2022, la Cour suprême des États-Unis a annulé l'arrêt historique Roe v. Wade de 1973, qui reconnaissait le droit constitutionnel à l'avortement. Cette décision a laissé aux États le soin de déterminer la légalité de l'avortement à l'intérieur de leurs frontières. Des États conservateurs, comme l'Alabama, ont depuis lors imposé des interdictions presque totales sur les procédures d'avortement.

Après cet arrêt de 2022, les démocrates ont pu, lors des élections de mi-mandat, conserver le contrôle du Sénat et limiter leurs pertes à la Chambre des représentants.

Aujourd'hui, les démocrates espèrent tirer parti de la question de l'avortement pour aider le président Joe Biden à obtenir un second mandat et améliorer leurs perspectives au Congrès.

Dans une déclaration faite vendredi, le candidat républicain à la présidence, Donald Trump, a appelé le corps législatif de l'Alabama à trouver une solution immédiate pour préserver la disponibilité des traitements de fécondation in vitro dans l'État.

"Je soutiens fermement la disponibilité de la FIV pour les couples qui essaient d'avoir un bébé précieux", a déclaré l'ancien président dans un message publié sur Truth Social.

Sean Tipton, responsable du plaidoyer et de la politique de l'American Society for Reproductive Medicine, qui suit la législation et fait pression contre des mesures telles que les restrictions de l'Alabama, a déclaré dans un courriel que le groupe avait vu plusieurs projets de loi dans de nombreux États visant à protéger les enfants à naître.

"Compte tenu de la profonde réaction à la décision de l'Alabama, je doute que de nombreux élus souhaitent être accusés d'empêcher l'accès à la FIV", a écrit M. Tipton.