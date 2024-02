La Securities and Exchange Commission des États-Unis a autorisé jeudi la fusion de la société d'acquisition Digital World Acquisition Corp avec l'entreprise de médias et de technologie de l'ancien président américain Donald Trump.

Digital World a déclaré qu'une déclaration d'enregistrement pour son projet de fusion avec Trump Media & Technology Group (TMTG), l'opérateur de la plateforme de médias sociaux Truth Social, a été déclarée effective par la SEC.

La conclusion de l'opération constituerait un coup de pouce majeur pour M. Trump, qui détiendra une participation d'environ 58 % dans la nouvelle société.

Les actions de DWAC ont grimpé de près de 30 % jeudi matin et se négociaient en dernier lieu à 52,16 $, en hausse de 20 %, après avoir atteint un sommet de 56,30 $ en séance. Les actions de la plateforme de partage de vidéos Rumble, qui est populaire auprès des conservateurs, ont augmenté de près de 11 %, tandis que le développeur de logiciels Phunware, engagé par la campagne de réélection présidentielle de M. Trump en 2020 pour créer une application téléphonique, a augmenté de 1 %.

Phunware a été l'un des titres les plus échangés sur les principales places boursières américaines.

Digital World a déclaré qu'il prévoyait d'annoncer la date d'une assemblée extraordinaire de ses actionnaires pour voter sur l'approbation de la fusion dans les deux jours ouvrables. Les représentants de DWAC n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

L'action a bondi de plus de 150 % depuis le 15 janvier, date à laquelle M. Trump a remporté le caucus de l'Iowa dans sa course à la candidature républicaine pour l'élection présidentielle de cette année.

Les fondateurs de TMTG ont lancé la société comme un moyen pour Trump de se connecter avec ses partisans après qu'il ait été coupé des principales plateformes de médias sociaux à la suite de l'attaque du 6 janvier 2021 sur le Capitole des États-Unis par ses partisans.

M. Trump, qui est le favori pour l'investiture du parti républicain à l'élection présidentielle, compte 6,61 millions d'adeptes sur Truth Social, contre plus de 88 millions d'adeptes sur Twitter lorsque la plateforme l'a définitivement suspendu, et 87,4 millions d'adeptes sur cette plateforme, désormais appelée X.

Le 19 novembre, l'application basée à San Francisco est revenue sur sa position sous l'égide du milliardaire Elon Musk, l'absolutiste autoproclamé de la liberté d'expression qui a racheté Twitter le 2 octobre.

Digital World a dû faire face à plusieurs défis depuis son accord d'octobre 2021 avec TMTG. Elle a été la cible d'enquêtes du ministère américain de la Justice et de la SEC, a évincé son directeur général et a remanié son conseil d'administration.

Ces enquêtes ont contribué à retarder les transactions. En juillet 2023, DWAC a conclu un accord de 18 millions de dollars avec la SEC, qui l'avait accusée d'avoir fait de fausses déclarations dans les documents déposés auprès de la SEC dans le cadre de l'introduction en bourse de DWAC et du projet de fusion avec TMTG.

La SEC a estimé que DWAC avait trompé les investisseurs et la SEC en omettant de divulguer qu'elle avait formulé un plan d'acquisition et qu'elle poursuivait l'acquisition de TMTG avant l'introduction en bourse de DWAC, en violation des lois fédérales sur les valeurs mobilières.

En août, M. Trump n'a pas tenu sa promesse de s'en tenir exclusivement à Truth Social et a publié sur X sa photo d'identité prise lors de son incarcération à la prison du comté de Fulton, en Géorgie. Il n'a pas posté sur X depuis, utilisant Truth Social comme plateforme principale pour atteindre les électeurs. (Reportage de Sruthi Shankar à Bengaluru et Helen Coster à New York ; rédaction de Sriraj Kalluvila, Anirban Sen et Daniel Wallis)