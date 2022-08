Liz Cheney accuse Trump de "mensonge insidieux" au sujet de la perquisition du FBI à son domicile

Les agents fédéraux ont saisi des boîtes de documents, dont certains sont top secrets, dans la station balnéaire de l'ancien président à Palm Beach, en Floride, la semaine dernière, dans le cadre d'une enquête visant à déterminer si des documents essentiels ont été retirés illégalement de la Maison Blanche après le départ de Trump.

Trump a affirmé sans preuve que l'enquête et les agents qui y participent font partie d'une conspiration de ses rivaux politiques pour lui nuire politiquement.

"C'est un autre mensonge insidieux", a déclaré la représentante américaine Cheney dans un discours dans lequel elle a concédé sa défaite de mardi soir. Elle a ajouté que Trump "sait que le fait d'embrasser ces conspirations déclenchera la violence et les menaces de violence. C'est ce qui s'est passé le 6 janvier, et cela se reproduit maintenant."

Liz Cheney s'est attirée l'ire de Trump en votant en faveur de sa mise en accusation pour avoir incité ses partisans à l'assaut meurtrier du Capitole américain le 6 janvier 2021 et en jouant un rôle de premier plan dans l'enquête du Congrès sur les violences de ce jour-là.

"Liz Cheney devrait avoir honte d'elle-même, de la façon dont elle a agi, et de ses paroles et actions malveillantes et moralisatrices envers les autres", a déclaré M. Trump dans un message sur sa plateforme de médias sociaux Truth après que Mme Cheney a concédé sa défaite.

Trump a lui-même annoncé la perquisition de sa propriété le 8 août, contribuant à la décision inhabituelle du ministère de la Justice, quatre jours plus tard, de demander à un juge de rendre public le mandat autorisé par le tribunal qui a permis la perquisition.

Jeudi, un homme armé aux opinions d'extrême droite a tenté de pénétrer dans un bureau du FBI à Cincinnati, dans l'Ohio. Il a ensuite été abattu par la police à la suite d'une poursuite en voiture.

Lundi, le ministère de la Justice a déclaré qu'un homme de Pennsylvanie avait été arrêté pour avoir proféré des menaces sur le service de médias sociaux Gab contre des agents du FBI. Adam Bies, 46 ans, a été placé en détention vendredi en rapport avec les messages sur les médias sociaux, a déclaré le ministère de la Justice.

Cheney a fait remarquer que les alliés de Trump ont publié les noms de deux agents impliqués dans la perquisition.

"C'était intentionnel et malveillant", a déclaré Cheney. "Aucun Américain patriote ne devrait excuser ces menaces ou se laisser intimider par elles. Notre grande nation ne doit pas être dirigée par une foule provoquée sur les médias sociaux."