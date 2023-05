M. McCarthy affirme avoir parlé avec M. Trump des négociations sur le plafond de la dette américaine

M. Trump, qui brigue un second mandat en 2024 au milieu de multiples contestations judiciaires, a minimisé l'impact d'un défaut de paiement tout en exhortant les parlementaires républicains à adopter une position plus dure dans les pourparlers.

"Les républicains ne devraient pas conclure d'accord sur le plafond de la dette s'ils n'obtiennent pas tout ce qu'ils veulent", a posté M. Trump sur le site Truth Social la semaine dernière. "Ne pliez pas !!!"

Les économistes affirment qu'un défaut de paiement serait économiquement dévastateur, ébranlant les marchés financiers du monde entier, faisant grimper les coûts d'emprunt et provoquant une profonde récession aux États-Unis avec un taux de chômage galopant.

M. McCarthy, qui s'est adressé aux journalistes à l'extérieur du Capitole, a déclaré : "Je me suis entretenu avec le président Trump le jour même : "Je me suis entretenu avec le président Trump l'autre jour et la question a été soulevée, mais seulement pendant une seconde.

M. McCarthy a déclaré que M. Trump lui avait dit de "s'assurer que vous obteniez un bon accord au fur et à mesure que vous avancez".

Les représentants de M. Trump n'ont pas pu être joints dans l'immédiat pour commenter ses entretiens avec M. McCarthy.

Le président Joe Biden et M. McCarthy se sont rapprochés jeudi d'un accord sur le relèvement du plafond de la dette, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, les deux parties n'ayant qu'un écart de 70 milliards de dollars, selon une personne au fait des négociations.

Le Trésor américain a prévenu qu'il pourrait se retrouver à court de fonds pour couvrir toutes ses dépenses dès le 1er juin, ce qui déclencherait un défaut de paiement économiquement catastrophique, à moins que le Congrès ne parvienne à un accord.

Certains républicains intransigeants de la Chambre des représentants se sont opposés à tout compromis et insistent sur le fait que tout accord doit inclure de fortes réductions des dépenses.