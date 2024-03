L'ancien président des États-Unis Donald Trump a jusqu'à lundi pour déposer une caution couvrant un jugement civil de 454 millions de dollars prononcé à son encontre dans l'État de New York, après qu'un juge a estimé qu'il avait surestimé la valeur de ses biens.

Ses avocats ont déclaré au tribunal qu'il lui était impossible de réunir une telle somme. Dans un message publié vendredi sur Truth Social, sa plateforme de médias sociaux, M. Trump a déclaré qu'il n'avait rien fait de mal. S'il ne verse pas la caution, le procureur général de New York, Letitia James, pourrait saisir ses biens.

Les avocats de M. Trump n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Vous trouverez ci-dessous une ventilation de certains des biens et des sources de revenus de Donald Trump, d'après les documents déposés auprès des tribunaux et les déclarations financières fédérales. Dans certains cas, les valeurs déclarées par M. Trump ont été contestées dans l'affaire civile new-yorkaise, pour laquelle le milliardaire de l'immobilier a l'intention de faire appel.

CASH

M. Trump a déclaré dans son message Truth Social de vendredi qu'il disposait de près de 500 millions de dollars en liquide. Dans une déposition faite en avril 2023 devant le procureur général de New York, M. Letitia James, il a déclaré qu'il disposait d'un montant largement supérieur à 400 millions de dollars en liquide.

Ce chiffre a augmenté par rapport aux déclarations précédentes de M. Trump. Le 30 juin 2021, un état de la situation financière soumis par M. Trump au tribunal montrait qu'il disposait alors de 293,8 millions de dollars de liquidités et d'équivalents de liquidités.

M. Trump dispose de diverses sources de revenus, comme le montrent les formulaires de déclaration financière déposés auprès du gouvernement fédéral en août 2023.

En 2022, il a déclaré au moins 537 millions de dollars de revenus liés aux terrains de golf et aux hôtels, 30,4 millions de dollars de droits de licence et de redevances, 26,5 millions de dollars de frais de gestion et 61,1 millions de dollars de distributions provenant de sa participation dans des immeubles tels que le 1290 Avenue of the Americas à New York.

M. Trump a également perçu 6,2 millions de dollars pour des conférences et 116 103 dollars de pensions de la Screen Actors Guild et de l'American Federation of Television and Radio Artists. En outre, il a déclaré 268,7 millions de dollars de recettes provenant de son hôtel de Washington DC, y compris une plus-value sur la vente de la propriété, et près d'un million de dollars provenant de la vente de deux hélicoptères.

PROPRIÉTÉS

Trump possède des hôtels, des immeubles de bureaux, des immeubles résidentiels, des terrains de golf et des propriétés. Une déclaration financière datant de juin 2021 énumère plusieurs de ses propriétés les plus précieuses, telles que le 40 Wall Street, un immeuble de bureaux à New York, la Trump Tower à Manhattan et le centre de villégiature Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride. La déclaration financière indique que ses propriétés valaient 4,3 milliards de dollars à l'époque, tandis que Trump devait un total de 439,2 millions de dollars en prêts et autres dettes. Sa valeur nette s'élevait à 4,5 milliards de dollars.

Parmi ses principales propriétés, le document indique que les clubs de golf et autres installations de club valaient 1,76 milliard de dollars, que les immeubles new-yorkais tels que la Trump Tower et la Trump Plaza valaient 524,7 millions de dollars et 33,4 millions de dollars, et que ses participations dans deux immeubles détenus conjointement avec Vornado valaient 645,6 millions de dollars.

Dans l'affaire new-yorkaise, le juge a estimé que M. Trump avait surestimé la valeur de certaines de ces propriétés au fil des ans, notamment en gonflant la valeur du 40 Wall Street de 120 millions de dollars en 2015 et en surestimant la valeur de Seven Springs, une propriété située dans le comté new-yorkais de Westchester, de 147 millions de dollars en 2014. Le juge a qualifié de frauduleuse l'estimation de la valeur de Mar-a-Lago par M. Trumps et a écrit qu'elle pourrait être supérieure d'un milliard de dollars ou plus à sa valeur marchande.

VÉRITÉ SOCIALE

Truth Social vaut environ 6 milliards de dollars, si l'on en croit le cours des actions d'une société d'acquisition de chèques en blanc avec laquelle elle devrait fusionner. Les actions de Trump dans la société fusionnée valent actuellement environ 3,6 milliards de dollars, et le pourcentage de sa participation pourrait se situer entre 58,1 % et 69,4 %. M. Trump ne peut ni vendre ses actions ni emprunter pendant les six mois suivant la fusion. (Reportage de Koh Gui Qing, Paritosh Bansal et Greg Roumeliotis ; Rédaction de David Gregorio)