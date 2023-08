L'ancien président américain Donald Trump a annoncé jeudi qu'il avait annulé la conférence de presse prévue la semaine prochaine pour la publication d'un rapport sur les élections de 2020 en Géorgie, déclarant que ses avocats présenteraient ses arguments dans des documents judiciaires à la place.

M. Trump a déclaré en début de semaine qu'il tiendrait une conférence de presse lundi pour rendre public un rapport détaillé de 100 pages sur ce qu'il a qualifié de "fraude électorale" dans l'État de Géorgie lors de l'élection de 2020 qu'il a perdue face au démocrate Joe Biden.

Il a été accusé en Géorgie et devant un tribunal fédéral d'avoir tenté de renverser les résultats de ces élections.

"Plutôt que de publier lundi le rapport sur l'élection présidentielle truquée et volée de Géorgie en 2020, mes avocats préfèrent présenter ces preuves irréfutables et accablantes de fraude et d'irrégularités électorales dans des documents juridiques officiels", a déclaré M. Trump sur le site Truth Social.

Par conséquent, a-t-il ajouté, la conférence de presse n'était plus nécessaire.

Depuis sa défaite en 2020, M. Trump a affirmé à plusieurs reprises que l'élection avait été entachée d'une fraude généralisée. Ces affirmations ont été rejetées par des tribunaux, des examens d'État et des membres de sa propre administration.