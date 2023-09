L'ancien président Donald Trump a exhorté ses collègues républicains au Congrès à fermer le gouvernement pour contrecarrer les poursuites fédérales engagées contre lui, même s'il est peu probable qu'une interruption de financement puisse empêcher la poursuite des affaires.

Les républicains de la Chambre des représentants des États-Unis sont en désaccord sur la manière de procéder à la législation sur les dépenses, qui doit être adoptée pour éviter la fermeture du gouvernement le 1er octobre. Un petit groupe de partisans de la ligne dure, dont les plus fervents soutiens de M. Trump, a compliqué la tâche du président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, alors qu'il s'efforce de mettre en place un plan de financement à court terme.

"Les républicains du Congrès peuvent et doivent défaire tous les aspects de l'armement du gouvernement de Joe Biden", a écrit M. Trump sur son site Truth Social media mercredi en fin de journée, estimant que c'était "la dernière chance de défaire ces poursuites politiques à mon encontre et à l'encontre d'autres patriotes".

Le ministère américain de la justice a déjà déclaré que les activités financées par des "crédits permanents indéfinis" se poursuivraient en cas d'interruption du financement.

Le bureau du conseiller spécial chargé de poursuivre M. Trump et ses alliés n'a pas fait de commentaire officiel, mais il est couvert par le "crédit permanent et indéfini pour les conseillers indépendants", selon sa dernière déclaration de financement.

M. Trump est confronté à deux procès fédéraux, l'un lié à ses tentatives d'annuler sa défaite de 2020, alors qu'il brigue à nouveau la présidence lors de l'élection de 2024, et l'autre concernant sa gestion de documents classifiés.

Il est également poursuivi par les États de New York et de Géorgie, et une fermeture de l'administration fédérale n'aurait pas d'incidence sur ces affaires.

La Maison-Blanche a souligné l'indépendance du bureau du conseiller spécial. Le président Joe Biden, un démocrate, a battu Trump en 2020 et cherche à se faire réélire en 2024.

Les républicains et les démocrates se sont emparés du plaidoyer de M. Trump, et son allié, le représentant américain Matt Gaetz, a publié sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, le message suivant : "Trump s'oppose à la résolution de continuation : "Trump s'oppose à la résolution permanente. Tenez la ligne".

Le chef des démocrates de la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, a écrit sur X : "Trump a ordonné aux républicains de la Chambre des représentants de fermer le gouvernement. Ces gens sont trop extrémistes pour qu'on puisse leur faire confiance."