La plateforme de médias sociaux de l'ancien président américain Donald Trump, Truth Social, a perdu 73 millions de dollars depuis son lancement au début de l'année 2022, a montré lundi un dépôt de titres par Digital World Acquisition Corp, la SPAC qui prévoit de fusionner avec la société.

M. Trump avait annoncé le lancement de son application de médias sociaux en octobre 2021, affirmant qu'elle "tiendrait tête aux grandes entreprises technologiques" telles que Twitter et Facebook, qui l'avaient précédemment exclu.

En 2022, Truth Social a enregistré une perte de 50 millions de dollars, avec des ventes nettes de seulement 1,4 million de dollars. Elle a perdu 23 millions de dollars au premier semestre de cette année, pour un chiffre d'affaires net de 2,3 millions de dollars.

Le cabinet d'experts-comptables indépendant de Trump Media & Technology Group (TMTG) a indiqué que la situation financière de l'entreprise soulevait des doutes importants quant à sa capacité à poursuivre son activité, selon le document déposé.

"TMTG estime qu'il pourrait être difficile de lever des fonds supplémentaires par le biais de sources de financement traditionnelles en l'absence de progrès significatifs dans la réalisation de sa fusion avec Digital World.

La société a également supprimé plusieurs postes en mars, selon la déclaration, ajoutant que cette mesure faisait suite à un examen de tous les départements et qu'elle avait un impact plus important sur les équipes chargées de la vidéo en continu à la demande et de l'infrastructure de TMTG.