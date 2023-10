par Jack Queen

2 octobre (Reuters) - Donald Trump et son empire économique seront jugés lundi devant une juridiction civile à New York dans une affaire de fraude qui pourrait mettre à mal les activités de l'ancien président des Etats-Unis dans l'immobilier.

Donald Trump, qui brigue l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle de 2024, est accusé d'avoir gonflé la valeur de ses actifs de plusieurs milliards de dollars afin d'obtenir de meilleures conditions de prêt et d'assurance.

Il prévoit de se rendre à l'audience, a-t-il déclaré dimanche sur son réseau Truth Social.

"Je vais au tribunal demain pour défendre mon nom et ma réputation", a-t-il écrit, s'en prenant au passage à la procureure générale de l'État de New York, Letitia James, et au juge chargé de l'affaire, qu'il qualifie d'"injuste, déséquilibré et vicieux dans ses poursuites contre moi".

Letitia James a requis une amende d'au moins 250 millions de dollars, une interdiction permanente pour Donald Trump et ses fils Donald Jr et Eric de diriger des entreprises à New York, ainsi qu'une restriction de cinq ans sur les activités immobilières commerciales de l'ancien président et de sa société phare, la Trump Organization.

Le procès devrait se dérouler jusqu'au début du mois de décembre. Plus de 150 personnes, dont Donald Trump lui-même, figurent sur la liste des témoins potentiels mais la majeure partie du procès devrait reposer sur une bataille d'experts qui se prononceront sur divers documents financiers.

Donald Trump dénonce cette affaire comme faisant partie d'une chasse aux sorcières politique. L'homme d'affaires, qui est le premier président ou ancien président des États-Unis à faire l'objet d'une inculpation pénale, est mis en examen dans le cadre de quatre affaires distinctes.

(Reportage Jack Queen; Blandine Hénault pour la version française)