par Jack Queen et Luc Cohen

NEW YORK, 25 mars (Reuters) - La justice de l'Etat de New York a accordé lundi un répit à Donald Trump après sa condamnation au civil pour les fraudes financières de la Trump Organization en lui donnant dix jours pour régler une caution réduite de 175 millions de dollars, au lieu des 454 millions de dollars initialement prononcés.

L'ancien président américain avait jusqu'à lundi pour apporter la garantie qu'il était en mesure d'acquitter les amendes et intérêts de 454 millions de dollars (419 millions d'euros) consécutifs à sa condamnation et à celle de ses fils le 16 février dernier à New York.

Dans le cas contraire, les biens immobiliers de la famille Trump seraient saisis et leurs comptes bancaires gelés.

Si les 175 millions de dollars désormais demandés sont réunis dans les temps, ce scénario sera écarté.

Donald Trump "doit toujours répondre de sa fraude stupéfiante", a toutefois souligné le bureau de la procureure générale de New York, Letitia James.

Donald Trump a déclaré sur le réseau social Truth Social qu'il paierait la caution avec de l'argent liquide ou des actifs financiers. "JE N'AI RIEN FAIT DE MAL", a-t-il ajouté.

L'ancien président, qui brigue l'investiture républicaine en vue de l'élection présidentielle de novembre, dénonce un procès politique, la procureure James, qui a engagé des poursuites à son encontre en octobre 2022, se présentant comme démocrate.

(Reportage Luc Cohen à New York, avec Jack Queen à New York et Nathan Layne à Milton, Connecticut, version française Corentin Chappron, édité par Sophie Louet)