Digital360 S.p.A. : Reprise de la tendance de fond 20/12/2021 | 11:51 Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz 20/12/2021 | 11:51 achat En cours

Cours d'entrée : 4.7€ | Objectif : 5.5€ | Stop : 4.3€ | Potentiel : 17.02% Digital360 S.p.A. dispose d'arguments techniques intéressants pour anticiper une reprise de la tendance de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 5.5 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement relatif de la société au sein de son secteur, ressort particulièrement mauvais. Points forts La forte croissance attendue pour les prochains exercices constitue un des points forts de la société.

Les perspectives bénéficiaires de la société au cours des prochains exercices sont un atout de taille.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

La dispersion des objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus est relativement faible, suggérant une méthode d'évaluation consensuelle de la société et de ses perspectives. Points faibles La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 43.03 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.

Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes. Sous-secteur Agences de médias digitaux Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. DIGITAL360 S.P.A. 155.98% 99 OTELLO CORPORATION ASA -0.37% 341 YELLOW PAGES LIMITED 12.53% 303 FAN COMMUNICATIONS, INC. -0.95% 262 DIGITAL HOLDINGS, INC. -22.32% 261 MIRRIAD ADVERTISING PLC -42.25% 93 TRIBOO S.P.A. 51.42% 51

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières EUR USD CA 2021 33,7 M 38,0 M - Résultat net 2021 2,11 M 2,38 M - Dette nette 2021 0,55 M 0,63 M - PER 2021 42,7x Rendement 2021 - Capitalisation 87,2 M 98,5 M - VE / CA 2021 2,60x VE / CA 2022 1,84x Nbr Employés 170 Flottant 39,4% Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 2 Dernier Cours de Cloture 4,71 € Objectif de cours Moyen 5,47 € Ecart / Objectif Moyen 16,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Gabriele Faggioli Co-Chief Executive Officer & Director Raffaello Balocco Co-Chief Executive Officer & Director Emilio Adinolfi Chief Financial Officer Andrea Rangone Chairman Andrea Reghelin Director-Audit & Compliance