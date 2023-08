Digital360 SpA est une société basée en Italie qui fournit des services de soutien aux entreprises. La société propose une gamme de services aux entreprises, aux entités publiques, aux organismes gouvernementaux et aux fournisseurs de technologie. Ses activités sont divisées en trois domaines : NetworkDigital360, qui fournit des solutions de communication et de marketing, telles que la rédaction de contenu, l'organisation de conférences et de webinaires, ainsi que la création de canaux de marketing ; Partners4Innovation, qui fournit des conseils et un accompagnement dans les domaines du marketing numérique et du commerce électronique, des solutions commerciales mobiles, de la facturation électronique, ainsi que des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans le domaine juridique et de la conformité, entre autres, et FPA, qui exploite des plateformes et des outils en ligne pour soutenir la numérisation des entreprises.

Secteur Publicité et marketing