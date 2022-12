Digital360 se développe à nouveau en Latam en rachetant l'entreprise argentine Ycon

(Alliance News) - Digital360 Spa a annoncé vendredi qu'elle avait finalisé l'acquisition de 100% des actions de la société Ycon SAS, basée à Buenos Aires, et de sa filiale américaine Textualists LLC, basée à Albuquerqe, Nouveau-Mexique.

"Avec cette nouvelle acquisition, la sixième finalisée au cours de l'année 2022 dans la région d'Amérique latine, nous poursuivons avec succès la voie qui consiste à faire du groupe la référence en matière de soutien aux principales entreprises technologiques mondiales dans leurs activités de marketing et de génération de leads dans les pays hispanophones", a déclaré l'entreprise.

Ycon, basée à Buenos Aires, est une société spécialisée dans la production de contenu éditorial et de campagnes de communication de haute qualité. Elle aide ses clients B2B à améliorer leur image et leur positionnement commercial sur le marché cible.

L'acquisition de Ycon en Argentine suit celle de Xona, une agence de marketing spécialisée dans le marché B2B et les entreprises technologiques, qui a été finalisée le même mois : Digital360 vise ainsi à reproduire dans la région LATAM - après le Mexique et la Colombie - le modèle commercial développé avec succès en Italie, qui consiste à combiner des actifs de publication numérique avec des activités de marketing B2B ainsi que des plateformes technologiques de Martech et Salestech.

Ycon génère actuellement un chiffre d'affaires d'environ 150 000 euros.

L'accord prévoit l'achat de 100 % des actions pour une contrepartie de 130 000 USD, à laquelle peut s'ajouter une composante d'earn-out basée sur la réalisation de certains résultats financiers attendus au cours des années 2023 et 2024.

L'accord, entre autres stipulations, prévoit, dans la continuité de la situation actuelle de la gestion et suivant un modèle d'acquisition consolidé et testé avec succès jusqu'à présent, que l'entrepreneur Pedro Ylarri continuera à être le gérant pendant au moins quatre ans après l'acquisition.

"L'entrée de Ycon dans le groupe représente la sixième transaction en 2022 dans la région. Nous sommes convaincus que les synergies réalisables et la complémentarité des acquisitions de Digital360 en Amérique latine auront rapidement un effet multiplicateur et nous permettront de devenir dans un avenir proche le leader du marketing B2B dans le secteur des TIC dans la région, une référence en matière d'innovation et un partenaire glocal pour les grands acteurs mondiaux du segment", a déclaré Simone Battiferri, responsable LATAM de Digital360. Nous accueillons chaleureusement Pedro dans l'équipe".

"Pour nous tous, chez Ycon et Textualists, c'est un privilège de faire partie de Digital360, un groupe qui combine un excellent capital humain, la meilleure technologie et une méthode de travail efficace et consolidée. Faire partie de ce groupe nous remplit de fierté et nous motive à développer nos activités en Amérique latine avec encore plus d'engagement", a commenté Pedro Ylarri, fondateur et directeur des deux entreprises.

Le cours de l'action de Digital360 est en baisse de 2,0 pour cent à 4,33 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

