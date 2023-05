Digital360 se développe en Espagne en reprenant la majorité de deux entreprises

(Alliance News) - Digital360 Spa a annoncé vendredi que sa filiale espagnole Digital360 Iberia SL a signé un accord pour reprendre 51% d'Omnitel Comunicaciones SL et 55% d'AdjudicacionesTic SL.

La clôture des deux transactions est prévue pour le 10 septembre de cette année et Digital360 aura le droit de racheter les actions restantes des deux sociétés en 2026, après l'approbation des comptes 2025 des deux sociétés basées à Madrid.

Omnitel - ainsi que sa filiale portugaise Omniprotic Portugal - est une agence qui fournit une large gamme de services de soutien au marketing et aux ventes pour les principales entreprises technologiques opérant en Espagne et au Portugal, allant de la gestion de campagnes de marketing numérique à l'organisation d'événements, et de la gestion de fonds de marketing pour les entreprises à la gestion d'activités externalisées pour les grands fournisseurs mondiaux de technologie. Elle a enregistré un chiffre d'affaires de 19,3 millions d'euros en 2022, un EBITDA de 1 million d'euros et une position financière nette de 200 000 euros.

AdjudicacionesTic offre un service d'intelligence économique, basé sur une plateforme propriétaire, pour la gestion des appels d'offres pour les services et les solutions technologiques des administrations publiques en Espagne et au Portugal. Le service est proposé sur la base d'un abonnement à plus de 400 clients du secteur technologique et est complété par des services d'analyse de données et de conseil. L'entreprise a terminé l'année 2022 avec un chiffre d'affaires de 900 000 euros, un Ebitda de 350 000 euros et un NFP positif de 350 000 euros.

Pour la part d'Omnitel, la PME italienne déboursera 7,7 millions d'euros plus le NFP au prorata à la clôture tandis que pour AdjustacionesTic, le montant déboursé est de 2,6 millions d'euros.

Le prix de l'action Digital360 reste inchangé à 4,66 EUR par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

