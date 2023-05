Brookfield Infrastructure Partners LP et DigitalBridge Group Inc s'affrontent dans la course à l'acquisition de Compass Datacenters LLC pour plus de 5,5 milliards de dollars, dette comprise, selon des personnes au fait du dossier.

Brookfield et DigitalBridge sont à la tête de consortiums d'offres opposées dans la vente aux enchères de la société privée DigitalBridge, ont déclaré les sources, ajoutant qu'un résultat est attendu d'ici le mois prochain.

Les conditions de la dette de Compass lui permettent d'être reprise par un nouveau propriétaire sans être refinancée, a déclaré l'une des sources. Cela facilite la conclusion de l'opération en un temps utile où les taux d'intérêt élevés et la volatilité des marchés ont rendu plus rares et plus coûteux les emprunts destinés aux rachats d'entreprises par effet de levier.

Les sources ont requis l'anonymat car l'affaire est confidentielle. The Deal a rapporté en février que Compass Datacenters étudiait la possibilité d'une vente.

Compass Datacenters, Brookfield Infrastructure Partners et DigitalBridge se sont refusés à tout commentaire.

Les transactions dans le secteur des centres de données se sont multipliées ces dernières années, car la croissance rapide du secteur, alimentée par l'informatique en nuage, a attiré de grands investisseurs en infrastructures, et la nature fragmentée de l'industrie a favorisé la consolidation.

Compass Datacenters, basée à Dallas (Texas), fournit des centres de données personnalisés aux entreprises. Elle est détenue par RedBird Capital Partners, le Régime de retraite des enseignants de l'Ontario et le groupe Azrieli.

Brookfield Infrastructure gère 161 milliards de dollars d'actifs dans des secteurs tels que les transports, les centres de données, les services publics et le secteur intermédiaire. Son portefeuille actuel comprend 50 centres de données, selon son site web.

En avril, Brookfield a acquis une participation majoritaire dans Data4 dans le cadre d'une transaction qui évalue l'opérateur de centres de données à près de 3,5 milliards d'euros, dette comprise, a rapporté Reuters.

Le même mois, Brookfield Infrastructure a également acquis le loueur de conteneurs de fret Triton International Ltd pour environ 4,7 milliards de dollars.

DigitalBridge, basée à Boca Raton, en Floride, est une société de gestion d'investissements dans l'infrastructure numérique, qui gère près de 69 milliards de dollars d'actifs. (Reportage de Milana Vinn et Anirban Sen à New York ; Rédaction de Daniel Wallis)