DigitalBridge Group, Inc. est un gestionnaire d'investissements dans l'infrastructure numérique mondiale, qui déploie et gère des capitaux dans l'écosystème numérique, y compris les centres de données, les tours de téléphonie cellulaire, les réseaux de fibres, les petites cellules et l'infrastructure périphérique. Il opère par le biais du segment de la gestion des investissements. Le segment de la gestion des investissements représente sa plateforme mondiale de gestion des investissements, déployant et gérant des capitaux pour le compte d'une base diversifiée d'investisseurs institutionnels mondiaux. Sa plateforme de gestion des investissements est composée d'un certain nombre de fonds d'investissement privés à long terme conçus pour permettre aux investisseurs institutionnels d'accéder à des investissements dans différents segments de l'écosystème de l'infrastructure numérique. Outre ses offres phares d'actions à valeur ajoutée dans le domaine de l'infrastructure numérique, ses offres d'investissement comprennent également des actions de base, des crédits et des titres liquides. Sa plateforme de gestion des investissements est ancrée par ses fonds à valeur ajoutée au sein des offres d'actions d'infrastructure de DigitalBridge Partners.

Secteur Développement et opérations immobilières