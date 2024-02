DigitalBridge Group, Inc. est une société d'investissement dans l'infrastructure numérique, qui déploie et gère des capitaux dans l'écosystème numérique, y compris les centres de données, les tours de téléphonie cellulaire, les réseaux de fibres, les petites cellules et l'infrastructure périphérique. L'entreprise est divisée en deux segments. Le segment de la gestion des investissements représente sa plateforme mondiale de gestion des investissements, qui déploie et gère des capitaux pour le compte d'une base diversifiée d'investisseurs institutionnels mondiaux. Sa plateforme de gestion des investissements est composée d'un nombre croissant de fonds d'investissement privés à long terme conçus pour permettre aux investisseurs institutionnels d'accéder à des investissements dans différents segments de l'écosystème de l'infrastructure numérique. Le segment opérationnel est composé de participations au bilan dans des sociétés d'exploitation d'infrastructures numériques et de biens immobiliers, qui perçoivent généralement des revenus locatifs en fournissant l'utilisation de l'espace et/ou de la capacité des actifs numériques par le biais de baux, de services et d'autres accords. L'entreprise détient des participations dans deux sociétés : DataBank et Vantage SDC.

Secteur Développement et opérations immobilières