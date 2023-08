DigitalOcean Holdings, Inc. est un fournisseur de plateforme de cloud computing. La société offre des outils d'infrastructure et de plateforme pour les développeurs, les start-ups et les petites et moyennes entreprises (PME). La plateforme de cloud computing pour développeurs de la société est conçue pour simplifier le cloud computing, permettant aux développeurs et aux équipes de développeurs de déployer et de mettre à l'échelle des applications, de collaborer de manière efficace et de faire progresser les performances de l'entreprise. La société offre des solutions d'infrastructure dans les domaines du calcul, du stockage et de la mise en réseau. La plateforme de la société est utilisée par les ingénieurs logiciels, les chercheurs, les scientifiques des données, les administrateurs système, les étudiants et les amateurs. Sa plateforme est utilisée dans différents secteurs verticaux, tels que les applications Web et mobiles, l'hébergement de sites Web, le commerce électronique, les médias et les jeux, les projets Web personnels et les services gérés. Ses produits comprennent les Droplets, les Spaces, les Kubernetes gérés, les bases de données gérées et App Platform. La société propose des services de calcul, de stockage, de mise en réseau, des outils de développement et des bases de données gérées.

Secteur Services et conseils en informatique