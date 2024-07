DigitalX Limited est une société de technologie et d'investissement basée en Australie. La société se concentre sur la croissance de l'économie de la blockchain par le biais de son activité de gestion de fonds d'actifs numériques, de produits fintech et regtech numériques et d'entreprises de blockchain. Les segments de la société comprennent le développement de produits, la gestion d'actifs (AM) et autres. Le segment Développement de produits développe ses propres produits blockchain, RegTech (Drawbridge) et FinTech (Sell My Shares) et fournit des services de conseil, de due diligence technique, de conception de solutions et de développement aux entreprises en utilisant des solutions de grand livre distribué et des technologies blockchain. La division AM offre aux investisseurs fortunés et institutionnels un accès à un portefeuille d'actifs numériques. Elle exploite deux fonds axés sur les actifs numériques : le DigitalX Fund et le DigitalX BTC Fund. Son segment Other comprend la gouvernance, la finance, le juridique, la gestion des risques, le secrétariat de la société et la gestion de la personne morale.

Secteur Logiciels