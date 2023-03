DigiTouch clôture la 22e année sur un bénéfice ; augmentation du dividende

(Alliance News) - DigiTouch Spa a annoncé vendredi qu'elle a clôturé l'exercice 2022 avec un bénéfice net consolidé de 2,4 millions d'euros, en hausse de 23 % par rapport à la même période de l'année dernière, où il s'élevait à 2,1 millions d'euros.

La société a annoncé qu'elle avait proposé une augmentation du dividende à 0,025 EUR, contre 0,02 EUR en 2021.

Le chiffre d'affaires s'élève à 42,3 millions d'euros, contre 38,9 millions d'euros au 31 décembre 2021.

L'Ebitda ajusté s'élève à 7,0 millions d'euros, contre 5,8 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

L'Ebit s'élève à 4,1 millions d'euros au 31 décembre 2022, contre 3,1 millions d'euros un an plus tôt.

Pour l'avenir, 'DigiTouch continuera à se concentrer sur l'intégration des divisions et participations acquises afin de rendre le modèle d'entreprise plus résilient dans un environnement concurrentiel toujours sous la pression de phénomènes économiques négatifs (guerre, volatilité des marchés financiers, hausse des taux). En outre, le groupe a l'intention de favoriser la croissance des ressources internes qui ont contribué aux succès de ces années en promouvant la croissance des talents par le biais de projets d'innovation et de durabilité'.

DigiTouch est en baisse de 1,1 pour cent à 2,74 euros par action.

