DigiTouch SpA est une société italienne spécialisée dans la transformation numérique. Elle propose un ensemble de services et de produits intégrés, notamment dans les domaines du marketing numérique, de la technologie, des données, du commerce électronique et du contenu. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, exploite trois divisions commerciales : Services de publicité, Services de marketing de performance et Services de données. Advertising Services propose des services de publicité, de conseil, de plans marketing, de stratégie de marque et de profilage. Performance Marketing Services crée des campagnes publicitaires et fournit des services connexes, tels que l'optimisation pour les moteurs de recherche (SEO), le marketing de contenu, l'analyse Web et l'optimisation du taux de conversion (CRO). Les services de données couvrent toutes les activités liées à l'analyse des grandes données. La société est la société mère du groupe DigiTouch.

Secteur Publicité et marketing