Digitouch conclut l'acquisition de 60 % de MobileSoft

(Alliance News) - Digitouch Spa a conclu mardi l'acquisition d'une participation de 60% dans MobileSoft, une société leader dans la conception et l'implémentation de solutions Mobile & Fintech, active sur le marché italien depuis 2004 et forte d'un important portefeuille de clients opérant dans les secteurs de la finance, de l'automobile, des services publics et de l'administration publique.

"MobileSoft, active dans les services mobiles et Fintech, possède un haut degré de spécialisation dans les domaines de la vente d'applications mobiles et de l'intégration de services de paiement en ligne. La spécialisation et la profondeur de l'expertise sont les deux pierres angulaires de la stratégie de différenciation de MobileSoft, qui vise à fournir aux clients une offre spécialisée de services et de solutions clés en main pour soutenir les ventes numériques", lit-on dans la note de l'entreprise.

La transaction comprend l'achat de 60 % du capital social de la société pour une valeur nette de 3,6 millions d'euros - avec une position financière nette neutre - dont 3,2 millions d'euros en numéraire et 400 000 euros en actions. Les 40% restants seront acquis en deux tranches, respectivement en 2025 et 2027, dont la valorisation est basée sur un multiplicateur de cinq fois l'EBITDA ajusté avec des plafonds définis contractuellement.

Le prix de l'action Digitouch reste inchangé à 2,71 euros par action.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.