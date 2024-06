Dignitana AB est une société de technologie médicale basée en Suède. Elle développe, fabrique et commercialise un dispositif médical principalement utilisé pour refroidir le cuir chevelu afin d'éliminer ou de réduire la perte de cheveux induite par la chimiothérapie. La société se concentre sur le produit DigniCap, qui lutte contre la perte de cheveux pendant la chimiothérapie. Le produit est un bonnet froid qui, lorsqu'il est placé sur la tête du patient, abaisse la température du cuir chevelu. La température basse réduit la perfusion, l'apport de sang et le métabolisme. La réduction du flux sanguin entraîne une diminution de la quantité de chimiothérapie disponible pour être absorbée par les cellules, tandis que la baisse de la température entraîne une diminution de l'absorption et des effets de la chimiothérapie. L'ensemble de ces facteurs réduit le risque de perte de cheveux. Le système de refroidissement du cuir chevelu DigniCap est breveté en Europe, au Japon et aux États-Unis. La société possède une filiale, BrainCool AB, qui se consacre à la production de différents modèles de refroidissement du cerveau pour les patients victimes d'un accident vasculaire cérébral ou d'un arrêt cardiaque.