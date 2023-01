Dignity accepte la proposition de rachat alors que les revenus et les bénéfices chutent

(Alliance news) - La société de services funéraires Dignity PLC a déclaré lundi que son conseil d'administration avait accepté une proposition de rachat émanant d'un consortium d'actionnaires existants, tout en révélant une baisse du chiffre d'affaires et du bénéfice d'exploitation l'année dernière.

Dignity et Valderrama Ltd ont déclaré que les administrateurs recommandent à l'unanimité aux actionnaires de voter en faveur d'une offre de rachat par SPWOne V Ltd, Castelnau Group Ltd et Phoenix Asset Management Partners Ltd qui valorise Dignity à 281 millions de livres sterling, avec une valeur d'entreprise implicite d'environ 789 millions de livres sterling en incluant la dette de Dignity.

Valderrama est une société privée de joint-venture nouvellement constituée qui est détenue et contrôlée conjointement par SPWOne et Castelnau.

L'offre d'un consortium, qui détient déjà une participation de 29%, s'élève à 550 pence par action en espèces, soit 29% de plus que le cours de clôture de 425,5 pence par action Dignity le 3 janvier, le dernier jour ouvrable avant que Dignity n'annonce des pourparlers pour une offre potentielle.

Les actions Dignity ont augmenté de 8,4% à 545,14 pence chacune à Londres lundi matin.

Le consortium a également proposé une alternative en actions à l'offre en espèces, impliquant des actions Valderrama et Castelnau.

Dans une mise à jour commerciale séparée, Dignity a déclaré qu'elle s'attend à ce que le revenu sous-jacent se soit contracté à pas plus de 275 millions de livres sterling en 2022, contre 312,0 millions de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation sous-jacent ne devrait pas dépasser 20 millions de GBP, soit moins de la moitié des 55,8 millions de GBP enregistrés en 2021.

Cette mauvaise performance est due à des changements dans la stratégie de prix et au fait que les consommateurs ont opté pour des produits moins chers, en plus d'une augmentation de la base de coûts de Dignity. Cela s'est produit en dépit d'un "taux de mortalité plus élevé que la moyenne qui persiste après l'accident de Covid 19", a noté Dignity.

Dignity a déclaré avoir une dette nette de 508,0 millions de livres sterling à la fin de l'année dernière, contre 417,2 millions de livres sterling à la fin de 2021.

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

