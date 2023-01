Dignity note des discussions avancées pour une éventuelle offre de rachat en espèces

(Alliance News) - Dignity PLC a déclaré mercredi être en discussions avancées pour une éventuelle offre recommandée en espèces concernant une reprise de la société par un consortium.

Le fournisseur de services funéraires basé à Birmingham, en Angleterre, a déclaré avoir reçu une série de propositions non sollicitées de la part du consortium, composé des sociétés d'investissement SPWOne V Ltd et Castelnau Group Ltd, remontant au mois d'octobre.

Le consortium a fait une proposition d'acquisition de Dignity par le biais de son véhicule de coentreprise, Yellow Bidco Ltd.

La dernière proposition est de 525 pence en espèces par action Dignity, ce qui, selon Dignity, est une valeur qu'elle serait disposée à recommander à ses actionnaires si une intention ferme de faire une offre était annoncée.

Les actions de Dignity étaient en hausse de 2,3% à 435,29 pence mercredi après-midi à Londres.

Le consortium a d'abord proposé à Dignity, le 13 octobre, une offre en espèces de 475 pence par action. Les propositions ultérieures reçues étaient de 500p et 510p par action, toutes rejetées à l'unanimité par Dignity.

Un mois plus tard, le 13 novembre, Dignity a reçu une proposition révisée pour une acquisition en espèces de la totalité de son capital social de la part du consortium à un prix de 525p par action.

La dernière proposition est une augmentation de plus de 10% par rapport à la première proposition, et elle inclut l'option pour les actionnaires de Dignity de rester investis dans Dignity par le biais d'une alternative d'actions non cotées à Valderrama ou d'une alternative d'actions cotées à Castelnau.

Dignity a déclaré qu'elle acceptait de donner au consortium l'accès à une diligence raisonnable confirmatoire limitée. La proposition révisée est soumise à la satisfaction ou à la renonciation par le consortium d'un certain nombre de conditions préalables, y compris l'achèvement de la diligence raisonnable habituelle.

En date de mardi de cette semaine, le consortium était intéressé par 14,9 millions d'actions Dignity, représentant environ 30% du capital social émis de Dignity.

Par Jaskeet Briah, journaliste d'Alliance News

