Les actions de Dignity seront annulées le mois prochain alors que l'offre de rachat se rapproche

(Alliance News) - Les prétendants de Dignity PLC vont demander l'annulation de la cotation à Londres du fournisseur de services funéraires, l'offre publique d'achat étant désormais inconditionnelle.

Valderrama Ltd, détenue conjointement par SPWOne V Ltd, Castelnau Group Ltd et Phoenix Asset Management Partners Ltd, a acquis ou accepté d'acquérir 75% des actions de Dignity.

En janvier, Dignity a accepté un rachat qui valorise la société à 281 millions de livres sterling, avec une valeur d'entreprise implicite d'environ 789 millions de livres sterling.

Les actions de Dignity devraient être annulées le 25 mai.

Les actions de la société ont clôturé en baisse de 0,1 % à 549,61 pence l'unité à Londres lundi, ce qui lui confère une capitalisation boursière de 275,5 millions de livres sterling.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

