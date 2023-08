Dillard's, Inc. est un détaillant de vêtements de mode, de cosmétiques et d'articles d'ameublement. La société exerce ses activités dans deux secteurs : l'exploitation de grands magasins de détail et une entreprise générale de construction. Elle exploite environ 277 magasins Dillard's, dont 28 centres de déstockage, ainsi qu'une boutique en ligne proposant une sélection de marchandises, notamment des vêtements de mode pour femmes, hommes et enfants, des accessoires, des cosmétiques, des articles d'ameublement et d'autres biens de consommation. La société exploite également une entreprise générale de construction, CDI Contractors, LLC (CDI), dont l'activité comprend la construction et la rénovation de magasins pour la société. La sélection de marchandises de la société comprend ses lignes de marchandises de marques exclusives, telles que Antonio Melani, Gianni Bini, GB, Roundtree & Yorke, et Daniel Cremieux. Les magasins de détail de la société sont principalement situés dans des centres commerciaux et des centres à ciel ouvert dans les régions du sud-ouest, du sud-est et du Midwest des États-Unis.