Dillistone Group Plc est un fournisseur mondial de logiciels et de services qui permettent aux cabinets de recrutement et aux recruteurs internes de mieux gérer leur processus de sélection et de répondre aux besoins de formation des individus. La société fournit des produits et des services au secteur mondial du recrutement par l'intermédiaire de sa marque Ikiru People. Ikiru People fournit des solutions technologiques et des services aux entreprises de recrutement, de placement de personnel et de recherche de cadres, ainsi qu'aux équipes d'acquisition de talents des entreprises dans le monde entier, en mettant à leur disposition les plateformes dont elles ont besoin pour tester et former les candidats, soutenir leur développement, améliorer le processus de recrutement et trouver les meilleurs talents. La société a divisé ses produits en deux groupes : les produits destinés principalement aux recruteurs occasionnels (principalement, mais pas exclusivement, au Royaume-Uni) et les produits utilisés par les cabinets de recrutement de cadres et les équipes internes de recherche de cadres dans le monde entier.

Secteur Logiciels