Dillistone Group Plc est un fournisseur mondial de logiciels et de services qui permettent aux cabinets de recrutement et aux recruteurs internes de mieux gérer leur processus de sélection et de répondre aux besoins de formation des individus. La société est engagée dans la fourniture de produits et de services au secteur du recrutement mondial via sa marque Ikiru People. Ikiru People se concentre sur la fourniture de solutions et de services technologiques aux entreprises de recrutement, de dotation en personnel et de recherche de cadres. Ses filiales comprennent Ikiru People Limited, Ikiru People Pty Limited, FCP Internet Limited, Voyager Software (Australia) Pty Limited et GatedTalent Limited, entre autres. Par l'intermédiaire de sa filiale, Ikiru People, la société porte les marques de Voyager Software, qui est le fournisseur du logiciel de recrutement Infinity et de la solution Mid-Office Pay and Bill ; Dillistone FileFinder et Talentis, le logiciel de recherche de cadres ; ISV.online, qui fournit des tests de compétences et des outils de formation pré-embauche en ligne, et GatedTalent.

Secteur Logiciels