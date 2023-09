Dime Community Bancshares, Inc, la société mère de Dime Community Bank (la "Banque") a annoncé la nomination de Judith H. Germano au Conseil d'administration à compter du 28 septembre 2023. Mme Germano occupera le poste laissé vacant par le départ à la retraite de Marcia Z. Hefter. Mme Germano est la fondatrice et l'avocate principale de GermanoLaw LLC, un cabinet d'avocats qu'elle a fondé en 2013.

Mme Germano est Distinguished Fellow au Center for Cybersecurity de l'Université de New York (NYU), professeur adjoint de droit à la NYU School of Law et professeur adjoint à la NYU Stern School of Business. Mme Germano est spécialisée dans la cybersécurité et la protection de la vie privée, la réglementation financière et la conformité, ainsi que la gestion des risques et la stratégie. Mme Germano a travaillé pendant 11 ans en tant que procureur fédéral au ministère américain de la justice, notamment en tant que chef des crimes économiques au bureau du procureur du district du New Jersey, où elle s'occupait d'affaires complexes de fraude financière et de cybercriminalité ; elle a également fait partie du groupe de travail du président des États-Unis sur la lutte contre la fraude financière après la crise financière de 2008.

Auparavant, Mme Germano a travaillé au sein du cabinet d'avocats international Shearman & Sterling et a été stagiaire auprès de juges fédéraux à la Cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit et à la Cour de district des États-Unis pour le district du Connecticut. Elle a fondé et préside WomenLeadersinCybersecurity.org, et dirige la série de tables rondes des leaders de la cybersécurité de l'université de New York depuis 2013. Elle siège aux conseils consultatifs de l'Advanced Cybersecurity Center et du Volatility and Risk Institute, et est conseillère industrielle experte auprès de TruePic, Inc. Mme Germano est titulaire d'une licence de l'université Cornell et d'un doctorat en droit, avec mention, de l'école de droit de l'université St.

John's University School of Law.