Dime Community Bancshares, Inc, anciennement Bridge Bancorp, Inc, est une société holding bancaire. La société détient la Dime Community Bank (Bank), une banque commerciale de proximité. La banque fournit des services financiers et des prêts pour les logements collectifs dans ses zones de marché, en plus des prêts aux petites et moyennes entreprises. La banque recueille des dépôts principalement auprès des communautés et des quartiers proches de ses agences, et attire également des dépôts dans tout le pays grâce à sa banque sur Internet et à son centre de contact avec la clientèle. Elle propose également des services d'assurance titres et des conseils en matière de planification financière et d'investissement. La banque compte environ 28 agences situées à Brooklyn, dans le Queens, le Bronx, le comté de Nassau et le comté de Suffolk, dans l'État de New York.

Secteur Banques