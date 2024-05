Dimerix Limited est une société biopharmaceutique australienne en phase clinique. La société se concentre sur le développement de la vie des patients atteints de maladies inflammatoires, y compris les maladies rénales et respiratoires. Elle développe et commercialise des produits pharmaceutiques préférés des patients pour les marchés mondiaux en utilisant sa technologie des récepteurs pour identifier et développer des médicaments dans des domaines où les besoins ne sont pas satisfaits. La société se concentre sur le développement de son produit candidat de phase III DMX-200 (QYTOVRA), pour la glomérulosclérose segmentaire focale (FSGS) et développe également DMX-700 pour la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). Sa technologie d'investigation des hétéromères de récepteurs (Receptor-HIT) est une plateforme technologique évolutive et applicable à l'échelle mondiale qui permet de comprendre les interactions entre les récepteurs afin de cribler et d'identifier rapidement de nouvelles opportunités de médicaments. Ses produits sont destinés à de multiples territoires mondiaux, l'accent étant mis dans un premier temps sur les marchés américain et européen.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale