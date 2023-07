Dine Brands Global, Inc. et ses filiales détiennent et franchisent le concept Applebee's Neighborhood Grill + Bar (Applebee's) dans le segment des restaurants américains à service complet, dans la catégorie des restaurants décontractés de l'industrie de la restauration. La société possède et franchise également le concept International House of Pancakes (IHOP) dans le segment des restaurants de milieu de gamme à service complet, dans la catégorie des restaurants familiaux de l'industrie de la restauration. Les secteurs de la société comprennent les opérations de franchise, les opérations de location, les opérations de financement et les opérations des restaurants de la société. Le secteur des opérations de franchise comprend environ 1 678 restaurants franchisés Applebee's et 1 781 restaurants franchisés IHOP et détenteurs d'une licence régionale. Le secteur de la location comprend des contrats de location ou de sous-location portant sur 582 restaurants franchisés IHOP. Le secteur des restaurants de l'entreprise comprend environ 69 restaurants Applebee's exploités par l'entreprise.

Secteur Restaurants et bars